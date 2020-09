Corona in Mexiko-Stadt: Behörde rechnet mit doppelt so vielen Toten

Anzeige

Mexiko-Stadt. In der mexikanischen Hauptstadt sind nach Angaben einer Kommunalbehörde fast doppelt so viele Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben wie bislang offiziell eingeräumt. Zwischen Anfang April und Ende August seien in Mexiko-Stadt im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen mehr als 30.000 “überzählige Todesfälle” registriert worden, erklärte der Direktor der städtischen Digitalbehörde, David Merino. Etwa zwei Drittel davon, nämlich 20.535, müssten dem Coronavirus zugeordnet werden.

Nur wenige Menschen werden auf Corona getestet

“Diese Zahlen beschreiben eine Tragödie” twitterte Merino. Bislang ist die Zahl der Corona-Toten in Mexiko-Stadt mit 11.318 angegeben worden. Beamte haben jedoch eingeräumt, dass in der Stadt mit neun Millionen Einwohnern vergleichsweise nur sehr wenige Menschen auf das Virus getestet werden. Deswegen könne auch die Zahl der Virustoten wesentlich höher sein als bislang bekannt.

Die Kommunalbehörden haben seit Längerem Totenscheine überprüft, um festzustellen, ob Verstorbene, die nicht getestet wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach am Coronavirus gestorben sind. Offen blieb, ob unter den "überzähligen Todesfällen" auch positiv getestete Personen aufgeführt worden sind.