Corona in Israel: Immer mehr Neuinfektionen - Ultraorthodoxe missachten Lockdown

Anzeige

Anzeige

Tel Aviv. Als kürzlich ein hochbeliebter ultraorthodoxer Rabbi an Covid-19 starb, dachte die israelische Polizei, dass sie mit seinen Gefolgsleuten ein gutes Arrangement getroffen habe. Demnach sollte ein kleines, würdiges Begräbnis stattfinden - im Einklang mit den Gesundheitsrichtlinien im Rahmen des derzeitigen Corona-Lockdowns. Aber als dann am Montag die Zeit kam, den Rabbi zu Grabe zu tragen, waren Tausende Menschen da, ohne Sicherheitsabstände, und es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die versuchte, die Ansammlung aufzulösen.

Ultraorthodoxe Bevölkerung fühlt sich unfair behandelt

Derartige Verstöße von Teilen der ultraorthodoxen Bevölkerung gegen die Lockdown-Regeln kommen immer wieder vor. Sie haben die vielen anderen aufgebracht, die sich weitgehend an die Vorschriften halten, die Kluft zwischen religiösen und säkularen Israelis weiter vertieft und die langjährige politische Allianz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit religiösen Führungspersonen auf eine Probe gestellt.

"Wir sind aufgerufen worden, uns in diesen Lockdown mit seinen wahnsinnigen wirtschaftlichen Kosten zu begeben, wegen der Corona-Zunahme, die zumeist im ultraorthodoxen Bereich vorkommt und größtenteils auf kriminelle Fahrlässigkeit zurückzuführen ist", schrieb die prominente Talkshow-Gastgeberin und Kommentatorin Judy Schalom Nir Moses auf der Nachrichtenseite Ynet. "Es gibt hier zwei Arten von Gesetzen. Eine für uns und eine für sie."

Anzeige

Die Ultraorthodoxen, im Hebräischen Charedi genannt, klagen ihrerseits, dass sie in Sachen Corona unfair von den Behörden ins Visier genommen würden. Sie weisen auf die großen wöchentlichen Demonstrationen zumeist säkularer Israelis gegen Netanjahus Umgang mit der Pandemie hin, die den ganzen Sommer hindurch angehalten haben. Erst in der vergangenen Woche hat die Regierung den Umfang solcher Protestaktionen mit Hinweis auf Gesundheitsvorschriften begrenzt.

Anzeige

Teile der Charedi-Gemeinde ignorieren die Restriktionen

Israel mit seinen neun Millionen Menschen ist mit einer der weltweit höchsten Corona-Raten pro Kopf der Bevölkerung konfrontiert. Die ultraorthodoxe Gemeinschaft macht etwa zehn Prozent der Einwohner aus, aber nach jüngsten Angaben des staatlichen Corona-Beauftragten Ronni Gamsu entfallen etwa 40 Prozent der Corona-Infektionen auf sie. In der vergangenen Woche sind in Israel bis zu 9000 neue Fälle am Tag registriert worden, insgesamt waren es seit Beginn der Pandemie über 272.000. Mehr als 1700 Menschen starben.

Die derzeitige Welle neuer Infektionen fällt in die Zeit der hohen jüdischen Feiertage, in der die Synagogen gewöhnlich vollgepackt mit Gläubigen sind und Familien und Freunde zusammenkommen - was die Gefahr weiterer massiver Corona-Ausbrüche erhöht. So wurde vor Beginn des jüdischen neuen Jahres im vergangenen Monat ein zweiter landesweiter Lockdown verfügt, um große Menschenansammlungen zu verhindern.

Aber Teile der Charedi-Gemeinde haben diese Restriktionen ignoriert und große Feste abgehalten. Sie sind zwischen Städten hin- und hergereist und haben einige Synagogen und Schulen offengelassen. Und auch am vergangenen Freitag, dem Auftakt des einwöchigen Erntefests Sukkot, gab es wieder gefüllte Gotteshäuser, wie Fernsehbilder zeigten.

Das war erneut Wasser auf die Mühlen der säkularen Israelis: Sie klagen seit langem, dass die Ultraorthodoxen vom Staat bevorzugt würden, indem sie etwa Geld für Vollzeit-Studien erhielten. Tatsächlich ist Netanjahu extrem auf die Unterstützung der Charedi angewiesen, sie ist der Lebenssaft seiner Koalition und hat ihm geholfen, Israels bislang am längsten dienender Regierungschef zu werden.

Nimmt Netanjahu Rücksicht auf seine ultraorthodoxen Partner?

Anzeige

Die Ultraorthodoxen stehen im Zentrum des Ausbruchs, seit er im Frühjahr begann. Sie leben oft zusammengeballt in ärmlichen, stark überfüllten Wohngegenden, wo sich Krankheiten rasch ausbreiten können. Synagogen, Kernstück des sozialen Lebens, bieten nur begrenzten Raum.

Große Teile der Gemeinschaft beachten die Regeln. Aber manche Ultraorthodoxe halten die Restriktionen für eine größere Bedrohung als das Virus: Sie fürchten, dass die Einschränkungen ihre Lebensart untergraben könnten. Die Gemeinde ist weitgehend vom allgemeinen israelischen Leben abgeschottet, Kinder studieren heilige Schriften, aber lernen nur wenig Mathematik oder auch Englisch, Männer sind vom Militärdienst ausgenommen, der für andere Juden Pflicht ist. Manche meiden Erwerbstätigkeit und beziehen Sozialleistungen, um sich ganz ihren Studien zu widmen.

Die Vertreter der Ultraorthodoxen im Parlament haben als Königsmacher agiert, was ihnen unverhältnismäßige Macht beschert hat. So werfen Kritiker Netanjahu vor, bei seinen Corona-Restriktionen Rücksicht auf seine ultraorthodoxen Partner genommen zu haben. Tatsächlich hatte sich der Corona-Beauftragte Gamsu Anfang September für gezielte Lockdowns in Gebieten mit besonders vielen Infektionen starkgemacht, was viele Charedi-Wohngebiete betroffen hätte. Doch nach starkem Druck ultraorthodoxer Führungspersonen entschied sich Netanjahu dagegen und später dann für einen landesweiten Lockdown.

Integration von Ultraorthodoxen wird zurückgeworfen

Ein derart weitreichender Schritt sei aber gar nicht nötig gewesen, sagte Oppositionsführer Jair Lapid der Nachrichtenagentur AP. Netanjahu habe schlicht aus Angst vor seinen ultraorthodoxen Partner gehandelt.

So haben säkulare Israelis empört mitangesehen, wie Polizisten Personen ohne Gesichtsmasken Strafzettel verpasste, während bei Verstößen Ultraorthodoxer anscheinend ein Auge zugedrückt wurde. Vor Kurzem hat die Polizei allerdings damit begonnen, auch gegen sie vorzugehen.

Experten sagen, dass jegliche Fortschritte, die in den vergangenen Jahren bei der Integration der Ultraorthodoxen in die israelische Gesellschaft erzielt worden seien, durch die erneute Bitterkeit im Zuge der Pandemie zunichte gemacht werden könnten. Eine verstärkte Eingliederung ist jedoch wichtig, nicht nur, um ein nachhaltiges Wachstum der israelischen Wirtschaft sicherzustellen. "Das Coronavirus wird irgendwann verschwinden", sagt Jedida Stern von der Jerusalemer Denkfabrik Israel Democracy Institute. "Aber welche Art von Gesellschaft werden wir danach sein?"