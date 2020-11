Neuer Höchstwert: Indien verzeichnet mehr als neun Millionen Corona-Fälle

Anzeige

Neu-Delhi. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Indien hat die Marke von neun Millionen überschritten. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 45.882 Neuinfektionen und 584 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Toten stieg damit auf über 132.000.

Regierung erwägt neue Einschränkungen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern ist in den vergangenen Wochen zurückgegangen. In der Hauptstadt Neu-Delhi hingegen kämpfen die Behörden gegen einen Ausbruch mit beinahe 7500 neuen Fällen am Tag.

Die Regierung vervierfachte zuletzt die Strafen für einen Verstoß gegen die Maskenpflicht auf 2000 Rupien (22,70 Euro) und erwägt weitere Einschränkungen.