Innerhalb von 24 Stunden hat Indien so viele genesene Covid-19-Patienten verzeichnet wie noch nie. 66.500 Patienten hätten die Viruserkrankung überstanden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die Genesungsrate hat nahezu 76 Prozent erreicht; mehr als 2,4 Millionen mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind aus Krankenhäusern entlassen worden. Derweil meldete das Ministerium auch mehr als 60.000 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden und 848 Tote.

Über 3,1 Millionen Infizierte – 58.000 Corona-Tote

Nach Angaben der Johns Hopkins Universität in Baltimore haben sich in Indien seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 3,1 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei mehr als 58.000. Das Coronavirus breitet sich in Indien mittlerweile von den Städten in kleinere Gemeinden aus. Zwar sind der Bundesstaat Maharashtra im Westen und die drei Staaten Tamil Nadu, Andhra Pradesh und Karnataka im Süden weiter am schwersten betroffen. Neue Anstiege sind aber in den nördlichen Staaten Uttar Pradesh und Bihar gemeldet worden.