Paris. In Frankreich steigt die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben der Gesundheitsbehörden „exponentiell“. In den vergangenen 24 Stunden wurden 7379 neue Fälle gezählt, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit - das sind fast fünf Mal so viele Fälle wie aktuell in Deutschland.

Am Vortag waren es mehr als 6000, davor mehr als 5000. Auch wenn das Niveau immer noch begrenzt sei, nehme vor allem in den Risikogebieten die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Einweisungen auf Intensivstationen zu.

Die Regierung hat 21 Départements im Land als derartige Gebiete klassifiziert, in denen erhöhte Ansteckungsgefahr herrscht. Frankreich zählt seit Beginn der Epidemie mehr als 30.500 Tote. In zahlreichen Städten - darunter auch Paris - gilt eine Maskenpflicht unter freiem Himmel.

Am Abend sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dass die Regierung alles unternehme, einen neuerlichen Lockdown zu verhindern. Es sei aber gefährlich, ein solches Szenario auszuschließen, sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Bundesregierung hat für den Großraum Paris und weite Teile der Mittelmeerküste eine Reisewarnung ausgesprochen.