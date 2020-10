Corona in Deutschland: Diese Kipppunkte entscheiden über die Dynamik der Epidemie

Anzeige

Anzeige

Besorgniserregende Zahlen hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen bekannt gegeben: Innerhalb eines Tages registrierte die Behörde mehr als 4000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Am Vortag waren es noch rund 2800 neue Fälle gewesen.

“Das macht mir große Sorgen”, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Berlin mit Blick auf das zunehmende Infektionsgeschehen. “Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet.”

Video RKI-Chef Wieler: "Aktuelle Lage macht mir große Sorge" 1:35 min Angesichts der hohen Neuinfektionsrate hat das Robert-Koch-Institut (RKI) vor einer unkontrollierten Verbreitung des Coronavirus in Deutschland gewarnt. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Gesundheitsämter sind ausgelastet

Experten warnen schon seit längerer Zeit vor hohen Inzidenzfällen im Herbst und Winter. Im Ländervergleich weist Deutschland bisher allerdings geringe Fallzahlen auf. Über die Dynamik der Corona-Epidmie entscheiden nicht zuletzt Faktoren wie die Auslastung der Gesundheitsämter, Krankenhäuser und Labore. Nimmt nur einer dieser Faktoren in besonderem Maße Einfluss, würde sich das nachteilig auf das Infektionsgeschehen auswirken.

Die Auslastung der Gesundheitsämter ist schon jetzt hoch. “Wir sehen einzelne Gesundheitsämter, die bei Ausbrüchen Unterstützungbedarf haben”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der ebenfalls bei der Pressekonferenz in der Hauptstadt anwesend war.

Infektionsketten mit Kontakttagebüchern nachvollziehen

Anzeige

Die rund 400 Gesundheitsämter in Deutschland sind unter anderem für die Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten zuständig. Aber: “In den Gesundheitsämtern fehlt es an Personal”, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, der Passauer Neuen Presse. Steigende Infektionszahlen dürften die Kontaktverfolgung erschweren und zusätzliche Kapazitäten in den Ämtern erfordern.

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hatte in seinem NDR-Podcast empfohlen, im Herbst und Winter ein Kontakttagebuch zu führen. So könnten nicht nur Infektionsketten besser nachvollzogen, sondern auch die Gesundheitsämter ein Stück weit entlastet werden.

Anzeige

Labore melden Probenrückstaus

Auch die Labore arbeiten auf Hochtouren. Alleine in der vergangenen Woche wurden nach Angaben des RKI mehr als eine Millionen PCR-Tests durchgeführt. Die hohe Anzahl an Tests hat gleichermaßen zu einem Proben-Rückstau in den Laboren geführt, der seit der 32. Kalenderwoche (3. bis 9. August) “stark zugenommen” habe, heißt es im aktuellen Lagebericht.

In der vergangenen Woche gaben 42 Labore einen Rückstau von mehr als 8200 abzuarbeitenden Proben an. Ende August umfasste der Rückstau noch mehr als 35.000 Tests.

“Mit steigenden Probenzahlen, wie sie zurzeit aufgrund der weiten Indikationsstellung zu beobachten sind, verlängern sich auch die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, mit möglichen Konsequenzen für die zeitnahe Mitteilung des Ergebnisses an die betroffenen Personen, sowie einem größeren Verzug bei der Meldung an das Gesundheitsamt”, warnt das RKI.

Mehr als 8400 Intensivbetten sind derzeit frei

Entscheidend für den Verlauf der Corona-Epidemie ist auch die Auslastung der Krankenhäuser. Prof. Christian Karagiannidis, Lungenspezialist und Sprecher der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), sagte im RND-Interview, dass die Hospitäler damit rechnen, “dass die Zahl der Infizierten noch einmal deutlich steigen wird und damit auch wieder mehr Menschen behandelt werden müssen.”

Anzeige

Dem DIVI-Intensivregister ist zu entnehmen, dass aktuell 487 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Die Zahl der freien Intensivbetten in Deutschland wird mit 8479 beziffert, knapp 22.000 Betten sind belegt.

In Krankenhäusern mangelt es an Pflegepersonal

“Wir sind nie auch nur in die Nähe einer Überlastung des deutschen Gesundheitssystems gekommen", macht Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bei der Pressekonferenz in Berlin deutlich. Auch jetzt sei man gerüstet, aber dem Gesundheitssystem könne geholfen werden, “indem man sich rational verhält”.

Berücksichtigt werden muss jedoch, dass im Herbst und Winter auch medizinisches Personal erkranken kann. In den Krankenhäusern herrsche ohnehin schon Personalmangel, mahnt Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery im RND-Interview. “Das liegt an dem jahrelangen Kaputtsparen der Krankenhäuser."

Auch DIVI-Sprecher Christian Karagiannidis macht auf die Personalknappheit aufmerksam: “Wenn wir ausreichend Intensivbetten und Beatmungskapazitäten für Covid-19-Patienten haben, aber keine Mitarbeiter aus der Pflege, nützt uns das gar nichts. Beatmungspflichtige Patienten mit Covid-19 liegen im Schnitt vier bis sechs Wochen und im Einzelfall auch länger im Krankenhaus, also doppelt so lange wie bei einer normalen Lungenentzündung. Es wurde wenig bedacht, dass es deshalb auch mehr Personal braucht.”

Anzeige

Für den Fall, dass steigende Infektionszahlen tatsächlich maßgeblichen Einfluss auf die genannten Faktoren ausüben, müsste auch über einen zweiten Lockdown diskutiert werden, sagt die Simulationsexpertin Anita Schöbel im RND-Interview. “Würde die Situation in ganz Deutschland außer Kontrolle geraten, müsste die Politik noch einmal zu härteren Maßnahmen greifen. Bevor die Situation ganz entgleitet, wäre ein frühzeitiger flächendeckender Lockdown für eine gewisse Zeit eine mögliche Maßnahme.”