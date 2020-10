Corona in deutschen Großstädten: Berliner Bürgermeister appelliert an Eigenverantwortung der Bürger

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist weiter gestiegen. Bis Freitagmorgen wurden dem Robert Koch-Institut mehr als 4500 neue Fälle gemeldet. Gestern hat Berlin erstmals den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten.

Besondere Infektionsdynamik in Großstädten

“Uns ist bewusst, dass wir jetzt in einer wichtigen und angespannten Situation ein besonderes Augenmerk darauf haben müssen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln”, sagte Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin, bei einer Pressekonferenz am Freitagmorgen in der Hauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vor allem in deutschen Großstädten zeigt sich derzeit eine besondere Infektionsdynamik. Neben Berlin haben auch Frankfurt am Main und Bremen den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten.

Maßnahmen sollen zweiten Lockdown verhindern

Infektionsketten entstünden vor allem bei Feiern in großen Gruppen, so Müller. Dabei sei es egal, ob diese Feierlichkeiten im Freien oder in geschlossenen Räumen stattfinden. Auch kleinere Feiern rücken in den Fokus des Infektionsgeschehens. Deshalb sei die Einführung von Sperrstunden und verstärkten Kontrollen beispielsweise in Parks und an öffentlichen Plätzen wichtig, machte der Berliner Bürgermeister deutlich.

ZUM THEMA Wie sinnvoll sind die Sperrstunden in Berlin und Frankfurt?

Müller appellierte aber auch an die Eigenverantwortung der Bürger in der Corona-Pandemie. “Wir wollen uns müssen alle miteinander einen zweiten Lockdown verhindern.” Deshalb bat der Bürgermeister um Verständnis für die eingeführten Maßnahmen. “Wir sind jetzt wieder in der Situation, wo wir schnell sein müssen, um die Situation noch beherrschen zu können", sagte er.

Anzeige

In Kliniken mangelt es an Pflegekräften

Die zunehmende Dynamik des Infektionsgeschehens in Deutschland macht auch vor den Krankenhäusern nicht Halt. “Unsere Aufnahmezahlen steigen, die Zahl der beatmeten Patienten steigt, sodass wir gezwungen sein werden, unsere übrigen klinischen Aktivitäten einzuschränken und uns wieder mehr auf schwererkrankte Covid-19-Patienten zu konzentrieren”, schilderte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo Kroemer.

“Unsere Intensivstationen sind voll", ergänzte Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité. Er räumte ein, dass es zwar leere Intensivbetten gebe, allerdings mangele es an Pflegekräften. Verschärft werde die Situation dadurch, dass auch medizinisches Personal nicht gegen Corona-Infektionen gefeit seien.

Bald wieder mehr ältere Menschen von Infektionen betroffen

Auch der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Frankfurt, Jürgen Graf, macht auf den Pflegekräftemangel aufmerksam. In der Mainmetropole zeige sich ein ähnliches Infektionsgeschehen wie in Berlin. Graf warnte zudem davor, dass bald auch wieder mehr ältere Menschen und andere Risikopatienten von Corona-Neuinfektionen betroffen sein könnten.

“Weder Politik, noch Behörden, noch andere Partner des Gesundheitswesens wären in der Lage, die Pandemie allein zu stoppen", sagte Graf. Die Lage in vielen Deutschen Großstädten zeige, dass das Virus sehr ernst genommen werden müsste.

Anzeige

Drosten: “Die Informiertheit der Bevölkerung ist entscheidend”

Der Direktor der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, warnte vor allem vor Falschinformationen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. “Es sind viele Irrlichter in der Öffentlichkeit unterwegs”, sagte er bei der Pressekonferenz. “Die Informiertheit der Bevölkerung ist aber entscheidend.” Deshalb forderte der Virologe Politik, Medien und Forschungseinrichtungen auf, Falschinformationen aufzudecken und klarzustellen.

Ferner betonte auch Drosten, dass die Bevölkerung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mithelfen müsse. “Wir müssen als Bürger ein Cluster-Kontakttagebuch führen”, sagte er. In diesem Tagebuch sollte notiert werden, wen man an welchem Tag getroffen hat – und eventuell auch, wo und wie lange.