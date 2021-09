Corona in den USA: Alaska gehört zu Corona-Brennpunkten

Anzeige

Juneau. Alaska durchlebt eine der massivsten Corona-Wellen in Amerika. Dies teilte Joe McLaughlin, ranghöchster Epidemiologe des US-Staats, am Donnerstag mit.

Wann sich die Situation stabilisieren könnte, sei noch nicht abzusehen. Vieles werde von der Impfrate sowie Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und Abstandsregeln abhängen.

20 Prozent der Patienten in Kliniken leiden an Covid-19

Laut Mitarbeitern von Gesundheitsbehörden stehen die Krankenhäuser in Alaska unter großem Druck. 20 Prozent der Patientinnen und Patienten in Kliniken in dem Staat litten an Covid-19. Es fehle an Personal und Kapazitäten.

Am Donnerstag schrieb das Bartlett-Regional-Hospital seinem Personal vor, sich bis Mitte Dezember gegen das Coronavirus zu impfen. Dies sei eine Anstellungsbedingung.