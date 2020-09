Corona in Bayern: Diese drei Gemeinden überschreiten Obergrenze der Neuinfektionen

Anzeige

Anzeige

Bundesweit überschreiten derzeit drei Landkreise die Infektionsobergrenze. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegen Memmingen, Rosenheim und Landshut in Bayern über dem zulässigen Höchstwert für Neuinfektionen. Dass die meisten Infektionen in bayerischen Landkreisen registriert wurden, ist jedoch wahrscheinlich auf die Teststrategie zurückzuführen.

Wichtiger Richtwert: Inzidenz der letzten sieben Tage

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die sogenannte Inzidenz gilt als wichtiger Richtwert in der Pandemiebekämpfung. In Deutschland ist die zulässige Obergrenze bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche erreicht. Dabei lag die kumulative Inzidenz der letzten sieben Tage deutschlandweit bei 9,6 Fällen pro 100.000 Einwohner, wie aus dem aktuellen Situationsbericht (Stand 08.09.2020) des RKI hervorgeht.

Rot eingefärbt: Auf dem Covid-19-Dashboard des RKI verzeichnen die kreisfreien Städte Memmingen, Rosenheim und Landshut die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Deutschland (Stand 09. 09.2020). © Quelle: RKI

Deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt und über der Obergrenze von 50 Neuinfektionen liegen drei Gemeinden in Bayern. Die kreisfreien Städte Memmingen, Rosenheim und Landshut verzeichnen die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Deutschland (Stand 09.09.2020). Der wöchentliche Inzidenzwert in Rosenheim beträgt 61,6, Memmingen registrierte 57,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Landshut 52,5. Beim Überschreiten der festgelegten Obergrenze könnten in den betroffenen Regionen wieder strengere Corona-Beschränkungen angeordnet werden.

Bayern registriert die meisten Infektionen

Anzeige

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg und Hessen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch zum Teil deutlich über dem bundesweiten Durchschnittswert. Besonders in Bayern gibt es so viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wie in keinem anderen Bundesland. Dass dort im Vergleich mehr Infektionen registriert werden, kann jedoch an der landeseigenen Teststrategie liegen.

Die Grafik des Robert Koch-Instituts (Stand 08.09.2020) zeigt, die übermittelten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner über sieben Tage in Deutschland, sortiert nach Bundesland. © Quelle: RKI

Seit dem 8. August sind in Bayern Corona-Tests für Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet verpflichtend. Doch bereits seit dem 1. Juli können sich die Einwohner des Freistaats kostenlos auf Sars-CoV-2 testen lassen – auch wenn sie keine Symptome zeigen.

Wie der Seite des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu entnehmen ist, wurden in Bayern bereits 2,9 Millionen Corona-Tests durchgeführt. Das sind – im Verhältnis zur Gesamtzahl der in Deutschland durchgeführten Tests – auffällig viele. Bei bundesweit 10,17 Millionen durchgeführten Labortests (Stand 19.08.2020), machen die Untersuchungen in Bayern bereits mehr als ein Viertel aus.

Bei flächendeckenden Tests werden zwangläufig mehr symptomfreie Infektionen entdeckt, auch wenn die erhöhten Testkapazitäten laut RKI nicht die alleinige Ursache für die vorliegenden Zahlen sein können. Auch Reiserückkehrer und Infektionsgeschehen im privaten Bereich würden zu den höheren Infektionszahlen beitragen.