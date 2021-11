Afrika: Nur ein Viertel des Gesundheitspersonals gegen Corona geimpft

Anzeige

Brazzaville, Genf. Nur 27 Prozent des Gesundheitspersonals in Afrika sind laut einer Analyse der UN vollständig gegen Covid-19 geimpft. Somit sei die überwiegende Mehrheit des medizinischen und unterstützenden Personals in den überwiegend armen Ländern des Kontinents ohne Impfschutz gegen eine Corona-Infektion, warnte die Regionaldirektorin für Afrika der Weltgesundheitsorganisation, Matshidiso Moeti, am Donnerstag in Brazzaville.

In reicheren Ländern 80 Prozent des Gesundheitspersonals geimpft

Demgegenüber seien mehr als 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitspersonals in reichen Ländern vollständig gegen eine Covid-19-Infektion vakziniert, wie aus einer kürzlich veröffentlichten WHO-Studie hervorgehe. Der Impfschutz für das Gesundheitspersonal diene dessen eigenem Schutz, aber auch dem Schutz der Patientinnen und Patienten.

Die WHO-Regionaldirektorin wies darauf hin, dass Afrika unter einem Mangel an Ärztinnen, Ärzten und weiteren Kräften des Gesundheitswesens leide. Ausfälle, die durch eine Covid-Infektion bedingt seien, könnten sich die Länder des Kontinents nicht erlauben. Das WHO-Regionalbüro für Afrika hat seinen Sitz in Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo.