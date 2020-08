Corona in Afrika: Mehr als eine Million Menschen mit Coronavirus infiziert - geschätzte Dunkelziffer liegt bei fünf Millionen

Anzeige

Johannesburg. Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Afrika hat die Marke von einer Million überschritten. Die tatsächliche Zahl der Infektionen liegt jedoch nach Einschätzung von Experten deutlich höher, wie sie der Nachrichtenagentur AP mitteilten. Auf dem Kontinent mit 1,3 Milliarden Menschen gibt es Engpässe bei den Corona-Tests. Manche Länder haben lediglich eine Testmaschine und teilweise wurden auf eine Million Menschen weniger als 500 Tests vorgenommen.

Große Unterschiede zwischen der tatsächlichen Verbreitung und den festgestellten Infektionen stellen auch in Afrika eine Gefahr dar. Mittlerweile hat sich das Coronavirus von den Städten auf abgelegene Gebiete ausgebreitet, wo es nur eine geringe oder keine Gesundheitsversorgung gibt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sprach von einem "kritischen Punkt".

Südafrika gehört zu den am fünf schwersten betroffenen Ländern der Welt

Die afrikanischen Länder haben sich schon zu einem frühen Zeitpunkt der Pandemie zusammengetan, um Testkapazitäten zu erhöhen, medizinisches Zubehör zu bekommen und sich für einen gleichen Zugang zu einem möglichen erfolgreichen Impfstoff einzusetzen. Zügige Schließungen von Grenzen verzögerten die Ausbreitung des Virus.

Doch in dem am weitesten entwickelten Land des Kontinents, Südafrika, wurden die Betten in Krankenhäusern trotzdem knapp, und die Zahl der bestätigten Fälle überstieg eine halbe Million. Südafrika gehört damit zu den fünf am schwersten getroffenen Ländern der Welt. Es ist auch das Land in Afrika, in dem am meisten getestet und die meisten Daten erhoben werden, und trotzdem berichtete der Südafrikanische Medizinische Forschungsrat vergangene Woche, dass viele Coronavirus-Todesopfer nicht als solche registriert werden. Viele Menschen meiden demnach Gesundheitszentren und Todesfälle werden auf andere Krankheiten zurückgeführt.

Wir glauben, dass es hier langsam brennen wird. Matshidiso Moeti, Afrika-Direktorin der WHO

Es ist eine Warnung, was auf die anderen 53 afrikanischen Länder zukommt. Die katastrophalen Vorhersagen haben sich in Afrika bisher nicht erfüllt, aber die Afrika-Direktorin der WHO, Matshidiso Moeti, sagte am Donnerstag: "Wir glauben, dass es hier langsam brennen wird."

Materialien reichen für Tests nicht aus - lange Wartezeit auf Ergebnisse

Zu Beginn der Pandemie waren gerade einmal zwei Länder so ausgerüstet, dass getestet werden konnte. Jetzt haben praktisch alle die notwendigen Kapazitäten, aber die Materialien sind oft knapp. Proben brauchen Tage, um in Laboren anzukommen. Selbst in Südafrika dauerte es bis zu einer Woche oder länger, bis Testergebnisse da waren. "Wir kämpfen im Dunkeln gegen diese Krankheit", sagte Stacey Mearns von der Hilfsorganisation International Rescue Committee. Afrika hat lediglich 1500 Epidemiologen, ein Defizit von etwa 4000.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Afrika etwa 8,8 Millionen Tests durchgeführt, was von dem Ziel von 13 Millionen Tests im Monat des Afrikanischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention extrem weit entfernt ist. Die Länder würden gerne mehr testen, jedoch würden ihnen die notwendigen Materialien von reicheren Ländern weggeschnappt.

Schätzung: Mindestens fünf Millionen Infizierte

Ridhwaan Suliman, Forscher am Südafrikanischen Rat für wissenschaftliche und industrielle Forschung, schätzt die Zahl der Infizierten auf dem afrikanischen Kontinent auf mindestens fünf Millionen. Allein in Südafrika seien es mindestens drei Millionen, glaubt er. Zuletzt kamen etwa 25 Prozent der Tests positiv zurück. Wegen des Mangels an Tests werden vor allem Mitarbeiter des Gesundheitssystems und Menschen mit Symptomen getestet.

Der Afrikadirektor des Zentrums, John Nkengasong, sagte, die wahre Zahl der Infektionen zu schätzen sei "sehr schwierig". Etwa 70 Prozent der Infektionen verliefen ohne Symptome, sagte er. Afrikas durchschnittlich junge Bevölkerung könnte dabei eine Rolle spielen.