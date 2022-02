83 Prozent der Menschen in Afrika sind nicht gegen Covid-19 geimpft

Anzeige

Genf. In Afrika haben laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 83 Prozent der Menschen noch keine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Die niedrige Impfquote auf dem Kontinent sei ein moralisches und epidemiologisches Versagen, erklärte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, laut einer am Mittwoch in Genf verbreiteten Erklärung.

Die schwache Immunisierung der afrikanischen Bevölkerung gegen Covid-19 schaffe den idealen Nährboden für das Entstehen neuer Virusvarianten, warnte er. Tedros erinnerte an das Ziel der WHO, dass alle Länder bis zur Jahresmitte 70 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft haben sollten.

Covax liefert 1,2 Milliarden Impfdosen

Das internationale Programm Covax hat seinen Worten zufolge insgesamt 1,2 Milliarden Corona-Impfstoffdosen verschiedener Hersteller ausgeliefert. Die WHO, Unicef und andere Organisationen tragen das Covax-Programm, das auf Gelder von Gebern angewiesen ist. Die Impfdosen werden in der Regel kostenfrei an arme Länder verteilt.