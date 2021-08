Covid-19-Schutzimpfungen: Wie sicher sind sie für Kinder ab 12 Jahren?

Anzeige

Anzeige

In der Debatte um die Erreichung einer Herdenimmunität gegen das Coronavirus spielen Jugendliche ab 12 Jahren eine immer größere Rolle. Nachdem mittlerweile die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna in Deutschland für Heranwachsende zugelassen sind, rückt die Frage nach der Verträglichkeit der Impfstoffe immer weiter in den Vordergrund.

Wie sicher eine Impfung junger Menschen über 12 Jahre ist, das wurde mittels mehrerer Studien bisher an den beiden mRNA-Vakzinen von Moderna und Biontech/Pfizer getestet. Die Studien beziehen sich sowohl auf die Wirksamkeit, die bei Biontech/Pfizer wie bei Moderna bei 100 Prozent liegen, als auch auf die möglichen Gegenindikationen. Auch in Israel, den USA und China werden der Altersgruppe ab 12 Jahren bereits Impfungen angeboten.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

20,5 Prozent der einmal Geimpften sind zwischen 12 und 17 Jahre alt

Bisher wurden in Deutschland, Stand 2. August, insgesamt 10.524.333 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren einmal geimpft. Das sind 20,5 Prozent der einmal Geimpften. Vollständig geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 4.302.014 Heranwachsende. Das entspricht einem Anteil von 9,9 Prozent der komplett Geimpften.

Anzeige

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hält in der Diskussion über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche unterdessen an ihrer abwartenden Haltung fest. Derzeit gebe es noch zu wenige Daten zu möglichen gesundheitlichen Folgeschäden für 12- bis 17-Jährige, sagte Stiko-Chef Thomas Mertens auf NDR Info. „Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben.”

Das bedeutet, dass die Stiko, die hierzulande zuständig für die Empfehlung zu den Corona-Impfstoffen ist, sich weiterhin nur für eine Impfung der 12- bis 17‑Jährigen ausspricht, wenn diese Vorerkrankungen wie beispielsweise Adipositas, Diabetes oder Lungenerkrankungen haben.

Anzeige

Deutscher Hausärzteverband kritisiert Entscheidung der Gesundheitsminister

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Stiko mit ihrer Position zur Corona-Schutzimpfungen in einer „Außenseiterposition”. Wesentliche Studien hätten ergeben, dass eine Durchseuchung mit der Delta-Variante viel gefährlicher sei als die Impfung von Kindern, sagte der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk.

Scharfe Kritik an der Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, das Angebot von Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche auszuweiten, äußert der Deutsche Hausärzteverband. Der Bundesvorsitzende des Verbandes, Ulrich Weigeldt, sprach von einer Missachtung der Kompetenz der Ständigen Impfkommission (Stiko), die bislang keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren abgegeben hat.

Video Bundesgesundheitsministerium plant Impfangebote für Jugendliche 1:26 min Obwohl die Ständige Impfkommission noch keine Empfehlung ausgesprochen hat, will das Bundesgesundheitsministerium nun auch Jugendlichen Impfangebote machen. © dpa

„Das Risiko liegt mehr bei den nicht impfwilligen Erwachsenen als bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren”, sagte der Hausärztevertreter dem RND. Für Kinder und Jugendliche mit hohem Risiko gebe es ja bereits eine Impfempfehlung. „Warum eine Empfehlung der Stiko dazu zunächst nicht abgewartet werden kann, die sich auf Basis von fundierten Studien zeitnah äußern will, ist mir schleierhaft”, sagte Weigeldt.

Anzeige

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt, den Impfstoff bei Heranwachsenden auf dieselbe Weise anzuwenden wie bei Personen ab 18 Jahren. Das Mittel sollte in Form von zwei Injektionen in die Muskeln des Oberarms – im Abstand von vier Wochen – verabreicht werden. Grundlage des Antrags von Moderna war eine Phase-2/3-Studie mit rund 2500 Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in den USA.

Moderna- und Biontech-Wirksamkeit bei 100 Prozent

Danach lag die Wirksamkeit nach vollständiger Impfung nach Angaben von Moderna bei 100 Prozent. Ab 14 Tagen nach Verabreichung der ersten Dosis sei eine Wirksamkeit von 93 Prozent beobachtet worden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die EMA nach Prüfung der Daten: Sie zeigten, dass das Vakzin in dieser Altersgruppe eine vergleichbare Antikörperantwort wie bei den 18- bis 25‑Jährigen hervorruft. Die Effektivität sei ähnlich wie bei Erwachsenen.

Auch die häufigsten Nebenwirkungen bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren ähneln der EMA zufolge denen bei Personen ab 18 Jahren. Dazu gehören Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, vergrößerte Lymphknoten, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Sie träten meist nur milde bis mittelstark auf und besserten sich nach wenigen Tagen.

Anzeige

Die gleiche 100-prozentige Wirksamkeitsrate bei Jugendlichen gilt für das Biontech-Pfizer-Vakzin. Das berichtet die US-Fachzeitschrift „The Contagious” und bezieht sich dabei auf eine Studie des Cincinnati Children’s Hospital unter Leitung von Robert W. Frenck Junior, die am 15. Juli im „New England Journal of Medicine” veröffentlicht wurde. An der Studie waren 2260 Probanden im Alter von 12 bis 15 Jahren beteiligt. 1131 von ihnen erhielten den Biontech-Wirkstoff BNT162b2, 1129 bekamen ein Placebo verabreicht. Sieben Tage nach Gabe der zweiten Dosis wurde eine Effizienz von 100 Prozent bei den Probanden mit dem Wirkstoff festgestellt.

Risiko schwerer Nebenwirkungen verschwindend gering

Das Risiko schwerer Nebenwirkungen wie etwa den beiden Herzerkrankungen Myokarditis (Herzkranzgefäßentzündung) und Perikarditis (Herzbeutelentzündung) sei bei beiden Vakzinen sehr gering, heißt es beim amerikanischen „Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS), einer Behörde, die von den beiden US-Dachbehörden Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der „Food and Drug Administration” (FDA) betrieben wird.

Mit Stand 26. Juli seien VAERS nach der Gabe von insgesamt 342 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff in den USA 1194 Fälle von Myokarditis und Perikarditis bei Personen unter 30 und jünger gemeldet worden. Die meisten Fälle seien nach Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer aufgetreten – und zwar mehrheitlich bei männlichen Heranwachsenden ab 16 Jahren und jungen Männern. Nach einer Gegenprüfung individueller Krankenakten und anderer medizinischer Daten der betroffenen Patientinnen und Patienten hätten CDC und FDA 699 Fälle von Myokarditis und Perikarditis als wahrscheinliche Folge der Impfungen festgestellt.

Unterdessen scheinen die neuen Zahlen der VAERS auch die Sächsische Impfkommission (Siko) überzeugt zu haben. Denn die Siko empfiehlt jetzt eine Corona-Schutzimpfung für alle Kinder ab zwölf Jahren. Das geht aus einem Update der Empfehlungen zum 1. August hervor. Die Nutzen-Risiko-Abwägung falle demnach zugunsten der Impfung für alle Kinder ab zwölf aus. Die Mediziner hatten dabei vor allem auf die Myokarditis- und Perikarditis-Fälle bei Jugendlichen und jungen Männern im Kontext mit den Impfungen geachtet. Die Sächsische Impfkommission bezieht ihre Empfehlung auf die Impfstoffe von Biontech und Moderna.