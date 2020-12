Corona-Impfung: Wiener Mediziner nennt in Buch die Pro- und Kontra-Argumente

Anzeige

„Willst du dich gegen Corona impfen lassen?“ In Familien sowie unter Freunden und Arbeitskollegen ist das derzeit eine häufig gestellte Frage. Dass möglichst viele Menschen ihre Impfentscheidung auf möglichst sachlicher statt auf emotionaler Ebene treffen, möchte Herwig Kollaritsch mit seinem Buch „Pro & Contra Coronaimpfung“ erreichen.

Der Wiener Mediziner hat viele wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Impfen publiziert, an der Entwicklung eines Tollwutimpfstoffes auf RNA-Basis mitgewirkt und ist Mitglied des österreichischen Corona-Beraterstabes. Im Buch geht er auf Nebenwirkungen, das Risiko von Langzeitschäden und das ethische Grundproblem der Abwägung zwischen persönlichen und epidemiologischen Aspekten ein. Für die Entscheidung eines jeden sei es wichtig, alle Vor- und Nachteile sachlich erklärt zu bekommen.

Kollaritsch: Ohne Impfung stehen wir der Pandemie hilflos gegenüber

Kollaritsch erklärt, was eine RNA-Impfung ist, und listet Aspekte pro und kontra Corona-Impfung auf. Zu den Pro-Aspekten zählen demnach der Schutz, die wohl gute Wirkung bei älteren Menschen – und auch, dass wir der Pandemie ohne Impfung hilflos gegenüberstehen. Bei den Kontra-Argumenten wird beleuchtet, dass eine Impfung kein „Hustenzuckerl“ ist und früh Geimpfte Nachteile durch erst später gewonnene Erkenntnisse haben könnten. Aufgeführt werden zudem häufige Impfirrtümer.

Im Vorwort geht die österreichische Journalistin Silvia Jelincic darauf ein, dass Impfungen schon von Anfang an von Befürchtungen begleitet waren. Bei der vor mehr als 200 Jahren entwickelten Pockenimpfung hätten sich Impfmüdigkeit und irrationale Befürchtungen breitgemacht, als die Fallzahlen im Zuge der Impfungen zurückgegangen waren. Der Philosoph Immanuel Kant habe geglaubt, der Impfstoff übertrage tierische Charakterzüge auf den Menschen, der Klerus einen Verstoß gegen die göttliche Ordnung gesehen. „Ab 1876 erschien eine regelmäßige Zeitschrift der Impfgegner. 1901 entstand ein Verein impfgegnerischer Ärzte.“

Impfdiskussion wird laut Mediziner mit Emotionalität und Irrationalität geführt

So irrational viele Argumente gewesen seien: Manche frühe Impfungen wie die ersten Tollwutimpfungen hätten tatsächlich oft schwere Nebenwirkungen gehabt. Mit dieser „medizinischen Steinzeit“ sei die Lage heute nicht zu vergleichen. Doch eines sei ähnlich: „Die Emotionalität und die Irrationalität, mit der die Impfdiskussion geführt wird, die Brandreden und die Beschwörungen der Befürworter, die auf die Behauptungen der Zweifler stoßen, bis niemand mehr Fakten von Fake News und begründete Zweifel von Verschwörungstheorien unterscheiden kann.“

Klar sei, dass mit Impfungen im Prinzip lediglich der von Infektionen bekannte Vorgang der Immunisierung nachgeahmt werde – „allerdings harmloser für den Empfänger und nicht mit Krankheit oder Schaden verbunden“, erläutert Kollaritsch. „Das damit beschäftigte Organ, unser Immunsystem, ist auf solche Vorgänge durch Entwicklung über Jahrmillionen ausgelegt und die Idee, dass Impfen unser Immunsystem ungebührlich belastet oder sogar überlastet, ist schlicht unsinnig.“

Buch: Manche Präparate sind ein „Schaf im Wolfspelz“

Der Leser erfährt, was es mit der Hintergrundinzidenz auf sich hat, dass manche Präparate ein „Schaf im Wolfspelz“ sind, warum Impfungen oft Opfer ihres eigenen Erfolges sind und auf welche Weise kaufmännische Aspekte die Entwicklung von Wirkstoffen beeinflussen. Zu RNA-Impfstoffen heißt es unter anderem, dass sie neben vielen Vorteilen auch einen Nachteil haben: Im Rahmen einer besonders kräftigen Immunantwort des Körpers produzierten die Zellen bei ihnen auch viele Botenstoffe. „Einige dieser Botenstoffe fördern Entzündungen oder haben andere systemische Auswirkungen.“

Diese sogenannte Reaktogenität betreffe aber lediglich die auch für andere Impfungen typischen Begleiterscheinungen: „geplante, durch Studien dokumentierte und einkalkulierte Nebenwirkungen, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen können, nicht aber unsere Gesundheit“. Beim Impfstoff von Pfizer/Biontech seien nach den bisher vorliegenden Daten vor allem zwei Nebenwirkungen häufig: Kopfschmerzen und Müdigkeit. „Beides sind typische Nebenwirkungen, wie wir sie bei RNA-Impfstoffen erwarten, weil einige der Botenstoffe, die im beschriebenen Prozess ausgeschüttet werden, genau so etwas produzieren.“

Ohne Impfung könnten in einem Kreislauf immer wieder Millionen Menschen sterben

„Ohne Impfung stehen wir der Covid-19-Pandemie als Gesellschaft nackt gegenüber“, heißt es im Buch. Die Sterblichkeitsrate liege bei Sars-CoV-2-Infektionen bei 0,3 bis 0,6 Prozent. „Es sterben demnach drei bis sechs von tausend Infizierten (nicht zu verwechseln mit Erkrankten).“ Der Pandemie freien Lauf zu lassen, würde daher zig Millionen Todesfälle bedeuten. „Selbst damit wäre die Sache noch nicht erledigt“, erklärt Kollaritsch. Denn wie lange die Immunität gegen Corona anhalte, sei bisher unklar. In einem verhängnisvollen Kreislauf drohten ohne Impfungen immer wieder Millionen Menschen zu sterben.

Ein junger Mensch könnte bei der Entscheidung für oder wider die Impfung sagen: Mein Risiko, an Covid-19 mit schwerem Verlauf zu erkranken, ist vergleichsweise gering, also warte ich erst einmal ab, wie es den Älteren damit geht und entscheide dann. „Aus gesellschaftlicher Sicht ist das nicht besonders ethisch. Aus Sicht eines einzelnen Menschen aber sehr wohl verständlich.“ Es gehe auch darum, „wie sehr wir bereit sind, durch eine Impfung Verantwortung für unsere Mitmenschen und Risikogruppen zu übernehmen“.

Prüfung von Impfstoffen nicht mit der Zulassung abgeschlossen

Kollaritsch macht deutlich, dass die Prüfung von Impfstoffen nicht mit der Zulassung abgeschlossen ist. „Impfstoffe bekommen zunächst nur eine vorläufige Zulassung für fünf Jahre“, erklärt er. „In dieser Zeit sehen sich die Hersteller gestaffelt mit einer ganzen Reihe an Auflagen konfrontiert, mit denen sie die breite Anwendung eines Impfstoffes begleiten und überwachen müssen.“

Über diese Forschung werde ein Impfstoff weiterentwickelt, die damit verbundenen Risiken würden immer kalkulierbarer. „Andererseits lässt sich diese Phase 4 in der Impfstoffentwicklung auch als riesiger Feldversuch an Privatpersonen betrachten.“ Ob man Teil davon sein wolle oder lieber das Risiko hinnehme, zu erkranken, sei durchaus ein Dilemma. Klar sei aber, dass die Möglichkeit, dass sich in dieser Phase ungeplante und unerklärbare Nebenwirkungen zeigen, gerade bei einer RNA-Impfung nicht sehr wahrscheinlich sei.

Prinzipiell möglich sei aber schon, dass ein Impfstoff in Phase 4 wegen bestimmter Nebenwirkungen wieder zurückgezogen werde. „Je jünger Impfstoffe sind, desto seltener passiert es. Aber es passiert.“ Ein Beispiel sei der erste Impfstoff gegen das Rotavirus gewesen.

Kollaritsch: Covid-19-Impfstoffe wurden mit ganz besonder Sorgfalt entwickelt

Eine klare Absage erteilt der Mediziner der Befürchtung, die Impfstoffe seien ein übereilt quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entstandenes Wunder. „Das Wunder ist keines und es war auch keine Hudelei“, betont er. „Im Gegenteil. Nach allem, was ich in der ohnedies unter drakonischen Sicherheits- und Sorgfaltsauflagen arbeitenden Pharmabranche bisher beobachtet habe, wurden die neuen Covid-19-Impfstoffe mit ganz besonderer Sorgfalt entwickelt. Schließlich ging und geht es um viel.“ Hintergrund der raschen Entwicklung seien vielmehr maximale Effizienzsteigerung und große Budgets.

„Pro & Contra Coronaimpfung“ bietet eine Fülle an Informationen und Fakten und kann vielen Menschen sicher eine Hilfe sein, sich mit der Frage fundiert auseinanderzusetzen. Klar muss dabei sein, dass es an manchen Stellen um den derzeit vorhandenen Wissensstand geht, der sich mit neuen Studienergebnissen rasch ändern kann.

Redaktionelle Hinweise

Das Buch erscheint am 12. Dezember 2020. Redaktionsschluss für dieses Buch war der 1. Dezember 2020. Es basiert auf den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Daten & Fakten über die Corona-Impfungen. Es wird gegebenenfalls laufend aktualisiert. Bitte informieren Sie sich über aktualisierte Neuauflagen unter www.edition-a.at