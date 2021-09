Spätfolgen nach der Corona-Impfung: Wie wahrscheinlich ist das?

Anzeige

Anzeige

Einige Menschen zögern mit der Impfung gegen Covid-19, weil sie Sicherheitsbedenken haben. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Cosmo-Umfrage der Universität Erfurt, in der rund 1000 Menschen zu ihrer Einstellung zum Impfen befragt wurden. Ungeimpfte gaben dort unter anderem an, sich aus Sorge vor möglichen unbekannten Spätfolgen nicht impfen zu lassen.

Es gibt in der Tat keine Langzeitdaten über mehrere Jahre hinweg zu den zugelassenen mRNA-Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna. Das liegt daran, dass die Impfstoffe erst seit wenigen Monaten zugelassen sind. Ob in einigen Jahren plötzlich noch eine bis dahin nicht bekannte seltene schwere Nebenwirkung auftaucht, kann also nicht komplett ausgeschlossen werden. Gesundheitsbehörden weltweit halten es aber für sehr unwahrscheinlich, dass sich erst Jahre später Langzeitfolgen infolge der Impfung gegen Covid-19 bemerkbar machen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Nebenwirkungen zeigen sich direkt nach der Impfung - nicht Jahre später

Die Erfahrungen mit vielen Impfstoffen über viele Jahre haben gezeigt, dass die meisten Nebenwirkungen kurze Zeit nach der Impfung auftreten. Paul Ehrlich-Institut (PEI)

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) in Europa, das FDA-Gremium in den USA, das Paul Ehrlich-Institut (PEI) und die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland: Sie alle befinden das Restrisiko von Langzeitfolgen für viel geringer als den Nutzen der Impfung zum Schutz vor Covid-19. Die Impfstoffe seien hoch­wirksam, verträglich und auch sicher, betonen die Behörden. Sie stützen sich dabei auf Ergebnisse der Zulassungsstudien, Sicherheitsberichte zu den Impfungen und auf jahrzehntelange Erkenntnisse aus der Impfstoff-Forschung.

Dass die Wahrscheinlichkeit von Spätfolgen bei Impfungen grundsätzlich sehr gering ist, zeigt die Geschichte. So sammelt das PEI hierzulande seit Jahrzehnten Verdachtsmeldungen über Nebenwirkungen - bei Polio, Masern, FSME genauso wie jetzt bei den Covid-Impfstoffen. „Die Erfahrungen mit vielen Impfstoffen über viele Jahre haben gezeigt, dass die meisten Nebenwirkungen kurze Zeit nach der Impfung auftreten“, betont das PEI auf seiner Homepage. Kommt es in seltenen Fällen zu Komplikationen, treten diese in der Regel einige Stunden bis wenige Tage nach der Impfung, in Einzelfällen wenige Monate danach auf.

„Langzeitschäden“: Bei Impfungen bislang nicht beobachtet

Als Gegenargument werden häufig Fälle von Narkolepsie beim Impfstoff Pandemrix zu Zeiten der sogenannten Schweinegrippe in den Jahren 2009 und 2010 genannt. In der Tat ist der Zusammenhang mit dieser seltenen Nebenwirkung - mit einem Fall auf rund 20.000 Impfungen - auf molekularer Ebene immer noch nicht restlos geklärt. Ein ähnliches Beispiel ist die frühere Pocken­impfung, die vor der Ausrottung in den 70ern in Einzelfällen eine Gehirn­entzündung ausgelöst hatte.

Die Reaktionen folgten in beiden Fällen zeitnah und entstanden im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung selbst, und nicht erst nach Jahren - auch wenn die Auswirkungen jahrelang blieben. Forschende betonen deshalb, dass es sich bei diesen Vorfällen zwar um seltene schweren Nebenwirkungen handelt, aber nicht um Spätfolgen oder Langzeitschäden. „Langzeitfolgen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt“, erklärte die PEI-Pressesprecherin Susanne Stöcker bereits im Januar gegenüber dem ZDF.

„Das Wort ‚Langzeit­schaden‘ hat sich hier im täglichen Sprach­gebrauch etabliert und wird vielfach fälschlich – übertragen auf die aktuelle Situation – interpretiert als ‚Schaden, den die Impfung erst nach langer Zeit verursacht‘“, erklärte zum Pandemrix-Vergleich auch Petra Falb, Gutachterin in der Zulassung für Impfstoffe beim öster­reichischen Bundesamt für Sicherheit im Gesundheits­wesen, in einem eigenen Blog.

Klinische Studien zeigten Profil möglicher Nebenwirkungen

Dass Nebenwirkungen in den allermeisten Fällen kurze Zeit nach der Impfung und nicht Monate später auftreten, hat sich aber auch bei den mRNA-Impfstoffen gezeigt. Die Stoffe werden nun seit rund acht Monaten weltweit verimpft. 2020 wurden die Vakzine in klinischen Studien erstmals an Menschen getestet. Mehr als 10.000 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer wurden vor der Zulassung geimpft, seitdem weiter beobachtet - ohne ein Signal von überraschend schweren Nebenwirkungen.

Es zeigten sich erwartbare und von anderen Impfungen bekannte Phänomene. Etwa, dass häufig direkt nach der Injektion Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Muskelschmerzen auftreten. Auch, dass es in seltenen Fällen zu Gesichtsschwellungen und schweren allergischen Reaktionen kommen kann. Diese zeigten sich aber schon wenige Minuten nach Verabreichung - und nicht Monate danach.

Anzeige

Weltweite Impfkampagne zeigte sehr seltene Nebenwirkungen

Allerdings konnten die klinischen Zulassungsstudien keine selteneren Ereignisse entdecken, die nur bei einem in hunderttausend oder einem in einer Millionen Geimpften auftreten. Seit Januar wurden nun Millionen Menschen mit den Impfstoffen geimpft. Noch nie gab es eine Impfkampagne, bei der weltweit so viele Menschen auf einmal geimpft wurden. Deshalb sind den Behörden und Impfstoff-Forschenden inzwischen selbst solche sehr seltenen Nebenwirkungen bekannt. Im Falle der mRNA-Impfstoffe sind das seltene Fälle von Herzmuskel - und Herzbeutelentzündungen (Myokarditis und Perikarditis). Auch diese traten aber innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung auf, häufiger nach der Gabe der zweiten Dosis, häufiger bei unter 30-jährigen Männern.

Um sehr seltene Nebenwirkungen aufzuspüren, werden die Impfstoffe wie auch andere neue Arzneimittel aber auch jetzt noch weiter im Hinblick auf ihre Sicherheit überprüft. Meldungen von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen werden weiterhin geprüft und sind im Sicherheitsbericht des PEI nachzulesen. Auch die Hersteller selbst führen ihre Sicherheitsstudien weiter durch, für zwei Jahre seit der Zulassung.