Corona-Impfung: Warum empfiehlt die Stiko nur noch Biontech für unter 30-Jährige?

Impfempfehlungen sind nicht in Stein gemeißelt – das haben die vergangenen Monate in der Corona-Pandemie bewiesen. Ende März teilte die Ständige Impfkommission (Stiko) etwa mit, dass Astrazeneca-Impfungen nur noch für Menschen ab 60 Jahren vorbehalten sein sollten. Der Grund: In der Altersgruppe unter 60 Jahren seien zwar seltene, aber sehr schwere Hirnvenen­thrombosen aufgetreten. Und erst vor knapp einem Monat hat ein Expertengremium der Stiko wegen vermehrter Impfdurchbrüche eine zweite Dosis des ursprünglichen „Einmalimpfstoffs“ von Johnson & Johnson empfohlen.

In beiden Fällen handelte es sich um Vektorimpfstoffe, doch nun betrifft eine neue Empfehlung auch die beiden zugelassenen mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna: Kinder ab zwölf Jahren sowie unter 30-jährige Jugendliche und Erwachsene sollen laut Stiko künftig nur noch mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer Comirnaty geimpft werden – und nicht mehr mit dem von Moderna. Wie kommt es zu dieser Entscheidung – und was hat sie für Geimpfte für Folgen, die bereits mit dem Moderna-Vakzin Spikevax geimpft wurden?

Nur noch Biontech für unter 30-Jährige: Wie begründet die Stiko die Entscheidung?

Ausschlaggebend für die neue Impfempfehlung ist das Risiko einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung (Myokarditis und Perikarditis). Hintergrund ist, dass es nach der Corona-Impfung mit dem Biontech- und Moderna-Vakzin in seltenen Fällen zu einer Myokarditis und Perikarditis gekommen ist – vorwiegend bei jüngeren Menschen.

Neue Sicherheitsdaten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zeigen nun, dass „Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jungen und jungen Männern sowie bei Mädchen und jungen Frauen unter 30 Jahren nach der Impfung mit Spikevax häufiger beobachtet wurden als nach der Impfung mit Comirnaty“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Stiko und des Robert Koch-Instituts (RKI). Für über 30-Jährige besteht jedoch kein erhöhtes Risiko.

Auf Basis dieser Meldeanalysen hat die Stiko ihre Empfehlung angepasst, so dass künftig unter 30-Jährige nicht mehr mit dem Moderna-Vakzin geimpft werden sollen. Da die übrigen zugelassenen Vakzine von Johnson & Johnson sowie Astrazeneca nur für über 60-Jährige empfohlen werden, sollen zwölf- bis 29-jährige Menschen in Deutschland künftig ausschließlich mit Comirnaty gegen Covid-19 immunisiert werden.

Was bedeutet die neue Impfempfehlung für die Auffrischimpfung?

„Diese Empfehlung gilt sowohl für die Grundimmunisierung als auch für mögliche Auffrischimpfungen“, schreiben Stiko und RKI. Unter 30-Jährige sollen demnach unabhängig von ihrer vorherigen Impfung im Falle einer Auffrischimpfung Comirnaty erhalten. Sprich: Geimpfte, die bereits vollständig mit dem Moderna-Vakzin geimpft sind, erhalten dennoch den Biontech-Impfstoff – und nicht noch eine dritte Dosis des Moderna-Vakzins. Auch Erstgeimpfte zwischen zwölf und 29 Jahren, die zuvor mit Moderna immunisiert wurden, bekommen für ihre zweite Impfung Comirnaty verabreicht.

Wieso kann es nach einer Corona-Impfung zu einer Myokarditis kommen?

Herzmuskelentzündungen werden meist durch Krankheitserreger, aber auch durch eine überschießende Reaktion des Immunsystems ausgelöst. Warum es aber nach einer Impfung mit den zugelassenen mRNA-Vakzinen zu einer Myokarditis kommen kann, ist bislang noch unklar.

Der Kardiologe Andreas Zeiher vom Universitätsklinikum Frankfurt sagte in einer Mitteilung des Science Media Centers (SMC), dass zwei potenzielle Mechanismen infrage kämen: „Zum einen eine Reaktion auf die aktive Komponente des Impfstoffs, die mRNA-Sequenz, die für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 kodiert, oder die generelle Immunreaktion auf die Impfung“, sagte er. Warum vor allem jüngere Männer von einer Myokarditis nach einer mRNA-Impfung betroffen sind, sei demnach auch unklar.

Wie gefährlich sind eine Myokarditis und Perikarditis nach einer Impfung?

„Nach den bisher vorliegenden Sicherheitsberichten ist der akute Verlauf von impfstoffbedingten Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen überwiegend mild“, betonen Stiko und RKI in der Mitteilung. Eine Myokarditis und Perikarditis äußern sich für gewöhnlich mit Brustschmerzen, starkem Herzschlag und Herzrhythmusstörungen. In den allermeisten Fällen heilen die Erkrankungen von selbst aus, nur äußerst selten sind sie lebensbedrohlich.

Bislang sind nach 9.668.138 Impfungen mit Spikevax laut PEI zwei Männer im Zusammenhang mit einer Myokarditis gestorben (Stand 30. September). Nach einer Impfung mit einem mRNA-Vakzin sind junge Männer häufiger betroffen als junge Frauen. Der Großteil der Fälle entsteht nach der zweiten Dosis.

Insgesamt sind im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) 136 Fälle einer Myokarditis und Perikarditis in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren registriert, die nach einer Impfung mit Moderna aufgetreten sind. In zwei Fällen waren zwölf- bis 17-jährige männliche Geimpfte betroffen.

Das PEI errechnete aus diesen Daten eine durchschnittliche Melderate unter 18- bis 29-jährigen Männern, die mit dem Moderna-Vakzin geimpft wurden, von 11,71 Fällen einer Myokarditis und Perikarditis pro 100.000 Impfungen in Deutschland. Bei Frauen liegt der Wert bei 2,95 Fällen. Zum Vergleich: Bei Comirnaty betragen die Werte in der gleichen Altersgruppe 4,68 bei Männern und 0,97 bei Frauen.

Wie hoch ist das Risiko einer Myokarditis nach Covid-19?

Das Risiko einer Herzmuskelentzündung war laut einer groß angelegten Studie aus Israel bei einer Erkrankung mit Covid-19 deutlich höher ist als nach einer Corona-Impfung. Demnach erkrankten durchschnittlich elf von 100.000 an Covid-19-Patientinnen und -Patienten an einer Myokarditis, wie die im Fachmagazin „New England Journal of Medicine“ (NEJM) veröffentlichte Studie ermittelte.

Zum Vergleich: Bei den Geimpften waren es im Schnitt 2,7 Erkrankungsfälle pro 100.000 Menschen. „Falls jemand zögert, sich impfen zu lassen, weil er Angst vor einer sehr seltenen und meist nicht sehr bedrohlichen Herzmuskel­entzündung hat, zeigt diese Studie, dass das Risiko für Ungeimpfte, die sich mit dem Coronavirus infizieren, viel höher ist“, sagte Ben Reis, einer der Autoren der Studie, gegenüber der „New York Times“.

Moderna-Impfstoff: Welche Empfehlungen gelten in anderen Ländern?

Deutschland ist nicht das erste Land, dass die Impfempfehlung für Moderna wegen des Risikos einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung geändert hat. So empfehlen Schweden seit Oktober und Frankreich seit einem Tag ebenfalls allen Menschen unter 30 Jahren ausschließlich das Vakzin von Biontech.

In den USA ist Spikevax derweil weiterhin für Menschen ab 18 Jahren erhältlich. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat anders als Behörden anderer Länder keinen signifikanten Unterschied beim Risiko einer Myokarditis zwischen den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer feststellen können. Studien in Kanada, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden kommen dagegen auf ein ähnliches Ergebnis wie das PEI und beobachten ein höheres Risiko der Myokarditis nach Spikevax höher ist als Comirnaty, vor allem bei jungen Männern.