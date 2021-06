Urlaub, Hitze, Sorglosigkeit? Warum tausende Impftermine in ganz Deutschland nicht wahrgenommen werden

Anzeige

Die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland nimmt zu: Inzwischen wurden in Impfzentren, Arztpraxen und in Betrieben mehr als 70 Millionen Impfungen verabreicht. Jeder dritte Deutsche ist schon vollständig gegen das Coronavirus geimpft (Stand: 25.06.2021). Für die meisten Impfstoffe heißt das, dass die Impflinge zwei Impfdosen bekommen haben. Denn erst mit der zweiten Impfung ist man bei den meisten Impfstoffen bestmöglich gegen schwere Corona-Erkrankungen geschützt.

Doch inzwischen gibt es immer mehr Berichte darüber, dass Termine für Zweitimpfungen storniert oder geschwänzt werden. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat deutschlandweit nachgefragt, wie viele Impftermine tatsächlich nicht wahrgenommen werden.

Corona-Impfung: Tausende Termine storniert

Deutschland - ein Flickenteppich: In manchen Bundesländern organisieren die Gesundheitsministerien die Impfungen in Impfzentren, in anderen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). Angaben zu „No-Shows“ bei Hausärzten und Hausärztinnen gibt es in keinem einzigen Bundesland. Hinzu kommt, dass einige Ministerien gar keine Daten zu abgesagten oder nicht wahrgenommenen Terminen erfassen, zum Beispiel Sachsen-Anhalt und Bayern.

Es gebe derzeit in Bayern aber keine Meldungen von den Impfzentren, dass vermehrt Termine für Zweitimpfungen platzen würden, sagt eine Ministeriumssprecherin dem RND. „Kurz vor den Pfingstferien gab es allerdings mehr Anfragen dazu, den Zweitimpftermin aufgrund einer Urlaubsreise zu verschieben“, heißt es auf Nachfrage. Die Sommerferien haben in Bayern noch nicht begonnen. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat seit dem 21. Juni schon Sommerferien, Berlin, Brandenburg und Hamburg sind am Donnerstag (24. Juni) in die Sommerferien gestartet. Ob ein Zusammenhang mit abgesagten Zweitimpfungen besteht, ist aber statistisch nicht belegbar.

In den vergangenen drei Wochen wurden in Hamburg 7.920 Termine für Zweitimpfungen nicht angenommen, sagt die zuständige Kassenärztliche Vereinigung. „Die No-Show-Quote liegt bei 6,64 Prozent“, heißt es gegenüber dem RND. Auch die KV Nordrhein spricht von etwa sechs Prozent im gesamten Monat Juni. In Niedersachsen ist die Stornoquote bei den Impfterminen mit 4,2 Prozent etwas geringer. Im Zeitraum vom 15. April bis zum 19. Juni wurden dort laut Gesundheitsministerium 44.492 Zweitimpfungstermine storniert. Die KV Brandenburg nennt eine „No-Show-Quote“ von fünf Prozent und auch das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz spricht von vier bis sechs Prozent, je nach Woche. Nur sehr wenige Termine werden in Thüringen abgesagt: 2,9 Prozent der Impflinge erscheinen laut KV Thüringen nicht.

KV Brandenburg: Auch Sorglosigkeit spielt eine Rolle

Über die genauen Gründe, warum tausende Impftermine nicht wahrgenommen werden, gibt es kein statistisch gesichertes Wissen. Die meisten Ministerien und Kassenärztliche Vereinigungen verweisen darauf, dass sich viele Menschen bei mehreren Stellen für eine Impfung registriert hätten. Daher könne es gut sein, dass beim Hausarzt geimpfte Patienten ihren Termin beim Impfzentrum absagen und die zweite Impfung bei ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin vornehmen. Darauf verweisen unter anderem die KV Thüringen und Sachsen sowie das Gesundheitsministerium Niedersachsen.

Allerdings führt offenbar auch Sorglosigkeit in der Bevölkerung dazu, dass Zweitimpfungen gegen das Coronavirus nicht immer wahrgenommen werden. Die KV Brandenburg vermutet, dass die sinkenden Inzidenzen und Lockerungen der Maßnahmen ebenso wie die Hitzewelle der vergangenen Tage für mehr geplatzte Termine gesorgt haben könnten. Die KV Thüringen hält es auch für möglich, dass Impflinge private oder berufliche Verpflichtungen gegenüber dem Impftermin vorziehen. Für Bayern stellt das Gesundheitsministerium aber klar: „Eine Urlaubsreise wird nicht als Grund für eine Verschiebung akzeptiert“.

Viele Impfzentren überbuchen Impftermine

Die meisten Impfzentren haben sich längst darauf eingestellt, dass viele Termine nicht wahrgenommen werden. Die KV Niedersachsen sagt dem RND, dass es „No-Shows“ in erster Linie bei Über-60-Jährigen Patienten gebe, für die Astrazeneca-Impfungen vorgesehen sind. „Oft möchten diese Patienten warten, bis ein anderer Impfstoff verimpft werden kann“. Diese Termine könnten aber sehr schnell von anderen Impfwilligen in Anspruch genommen werden.

„Wir überbuchen nach wie vor ein wenig, um die Auslastung zu erreichen“, sagt die KV Hamburg dem RND. Auch das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz teilt mit, dass ihre Impfzentren „mit einer flexiblen Quote überbuchen und darüber hinaus Nachrückerlisten für ausgefallene Termine zur Verfügung stehen“.

Alle zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen und Ministerien betonen, dass kein Impfstoff aufgrund geplatzter Termine weggeworfen werde. „Die übrig gebliebenen Impfdosen werden von den Bestellungen für die nächsten Tag abgezogen“, heißt es etwa von der KV Brandenburg. Auch von der KV Nordrhein heißt es, dass ausgefallenen Termine „durch Nachrücker oder das Einlagern der Impfdosen für die Folgetage“ kompensiert werden könne.

Steigt die Zahl geplatzter Zweitimpfungen?

In den meisten Bundesländern ist die Quote abgesagter Zweitimpfungen stabil. Aus Niedersachsen, Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt heißt es, dass es keine Zunahme an „No-Shows“ gebe. In Rheinland-Pfalz zeigt aber eine Momentaufnahme, „dass mit der Zunahme der möglichen Impfwege (Impfzentrum, niedergelassener Arzt, Betriebsarzt) auch die Zahl der nicht wahrgenommenen Termine steigt“.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sowie die Gesundheitsministerien betonen die große Bedeutung der Zweitimpfung für den Impfschutz. Außerdem kritisieren sie, dass es für die Impfzentren ein großer Aufwand sei, kurzfristig über Wartelisten neue Impflinge zu erreichen. Daher rufen die Verantwortlichen dazu auf, in dringenden Fällen Impftermine frühzeitig abzusagen und den Termin nicht einfach verstreichen zu lassen.