Schutz für Risikogruppen: Kekulé fordert Impfpflicht für Pflegekräfte

Der Virologe Alexander Kekulé hat sich im Gespräch mit MDR Aktuell für eine Impfpflicht für Menschen in Pflege-und Heilberufen ausgesprochen. Die Hoffnung, dass es genug freiwillige Impfungen in diesem Bereich gebe, habe sich zerschlagen.

Daher sei eine Impflicht für Berufsgruppen, die direkt mit Hochrisikopatientinnen und -patienten umgehen, notwendig. Das gelte nicht etwa für eine niedergelassene Orthopädin, sondern speziell für Menschen in der Altenpflege und medizinisches Personal, das regelmäßig Umgang mit Hochrisikopersonen habe.

Die Alternative für Menschen, die sich weiterhin nicht impfen lassen wollen oder können, seien tägliche PCR-Tests und verpflichtende FFP2-Masken im Dienst. Außerdem sollten auch Geimpfte gelegentlich getestet werden. Denn ein Altenheim sei eben kein Partykeller in Berlin, wo jüngere Leute seien, die freiwillig dort hingehen würden.

Verschärfte Coronaregeln auch in anderen Bundesländern

Einige Bundesländern haben angesichts der steigenden Infektionszahlen die Coronaauflagen in sensiblen Bereichen verschärft. So gilt in Rheinland-Pfalz etwa ab Montag eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Auch in Brandenburg wurde nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim im Landkreis Barnim nun eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Pflegeheim-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beschlossen. Die Regel gilt für Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sowie akuten Corona-Ausbrüchen.