So läuft die Impfung gegen Corona: Das Minutenprotokoll

Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe Diabetes. Außerdem bin ich ein bisschen zu schwer für meine Größe - oder wie ich zu sagen pflege: Ich bin nicht dick, ich habe nur die Beine weit hinten. Um in die zweite Impfgruppe gegen Corona zu rutschen, ist mein Übergewicht nicht schlimm genug. Mein Blutzucker aber ist endlich mal zu etwas nütze: Er ist hoch genug, um schon mit 47 Jahren das Privileg zu genießen, mit „hoher Priorität“ geimpft zu werden.

DIE ANMELDUNG

Also habe ich mich vor vier Wochen, am 14. März, beim Impfportal des Landes Niedersachsen angemeldet. Auf die Frage nach einer „beruflichen Indikation“ antworte ich mit „Nein“. Auf die Frage nach einer „medizinischen Indikation“ aber kann ich wahrheitsgemäß mit „Ja“ antworten. Denn ich habe „eine oder mehrere Vorerkrankungen, die Sie als Risikogruppe klassifiziert“: Mein Blutzucker-Langzeitwert (HbA1c-Wert) ist „hoch genug“. Damit rutsche ich in die Risikogruppe „Diabetes mellitus mit Komplikationen“. Fettleibige Patienten müssten einen Body-Maß-Index von mehr als 40 aufweisen, um ebenfalls jetzt schon geimpft werden zu können.

Per E-Mail erhalte ich einen persönlichen Code und die nicht ganz schreibfehlerfreie Bestätigung, dass ich auf der Warteliste stehe: „Sobald in ihrem Impfzentrum Impfstoff zur Verfügung steht und Sie mit Ihrem Wartelistenplatz an der Reihe sind, wird Ihnen automatisch ein Termin reserviert.“ Aber wir wollen nicht kleinlich sein, der Stress in den Behörden ist groß. Bis zum Termin wird mich das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung „weiter regelmäßig darüber informieren, dass Sie auf der Warteliste stehen“. Diese Prophylaxe dient der emotionalen Deeskalation: Man will den Impflingen in spe die Angst nehmen, vergessen/übersehen/ignoriert zu werden. Es ist wie bei dem „Stau“-Schild auf der Autobahn: Es informiert Autofahrer, die im Stau stehen, darüber, dass sie im Stau stehen.

„Sie brauchen sich bis dahin um nichts weiter zu kümmern": Ein Schild mit einem Pfeil weist den Weg zum Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Zur Beruhigung heißt es weiter: „Sie brauchen sich bis dahin um nichts weiter zu kümmern.“ Das stimmt so nicht ganz. Meine Diabetespraxis muss mit eine Bestätigung ausstellen, wonach ich die Kriterien für Gruppe 2 erfülle. Es wäre gewiss hilfreich, wenn das Land unsichere Impflinge schon im Anschreiben daran erinnern würde, dass sie sich darum selbst kümmern müssen.

Zwei Wochen lang passiert gar nichts - dann geht es Schlag auf Schlag: Das Ministerium informiert mich per Mail an zwei aufeinander folgenden Tagen (am 28. und 29. März) gleich doppelt, dass ich erfreulicherweise weiterhin auf der Warteliste stehe. Und schon 48 Stunden später ist es so weit:

DER TERMIN

Am 1. April kommt die Terminbestätigung per Mail: Ich möge mich für die erste Impfung bitte am 12. April 2021 um 18 Uhr im „Impfzentrum Hannover 1, Messegelände 25, 30521 Hannover“, einfinden. Mitzubringen sind: Das Bestätigungsschreiben, der Personalausweis (oder der Schwerbehindertenausweis oder die Krankenversicherungskarte), der Impfausweis (falls vorhanden) und („sofern erforderlich“) die „Bescheinigung der Impfberechtigung aufgrund einer medizinischen oder beruflichen Indikation“.

DER IMPFTAG

12. April, 17.50 Uhr: „ZUM IMPFZENTRUM“ steht in leuchtenden Lettern am Messegelände in Hannover. Ich biege mit dem Auto in die Straße auf dem Messegelände ein. Mir entgegen fließt ein steter Strom von Fahrzeugen voller frisch Geimpfter. Fast wirkt es, als hielten sie auch im Auto noch Abstand zum Vordermann, gelernt ist gelernt. Überall stehen Ordner in gelbroten Warnwesten. Ich parke an der Messehalle 26. „Ist das hier 25?“, fragt eine Frau einen Ordner. Es entspinnt sich folgender Dialog:

- „Nein, das ist 26.“

- „Also nicht Messe 25?“

- „Nein, Halle 26.“

- „Aber wie ist die Adresse?“

- „Sie meinen die Halle?“

- „Nein, die Straße.“

- „Ah - ja, das ist Messegelände 25.“

- „Ich bin hier also richtig?“

- „Ja, Sie müssen in Halle 26.“

17.55 Uhr: Die Stimmung ähnelt leicht der staatsbürgerlichen Beschwipstheit eines Wahltages: Zügig, aber nicht eilig, schreiten vereinzelte Impflinge zum Eingang. Am Eingang warten noch mehr Ordner, die gern bestätigen, dass dieser Eingang der richtige Eingang ist. Ein Ordner misst bei jedem Eintretenden per Fieberpistole die Stirntemperatur (Counter 1). Das wirkt naturgemäß immer leicht übergriffig, aber das Personal ist durchweg freundlich und hilfsbereit an diesem Tag.

18.00 Uhr: Hinter der Tür erstreckt sich auf 21.400 Quadratmetern die Messehalle 26, groß wie ein Flughafenterminal. Die Wartebereiche sind im Schlängelsystem gestaltet wie beim Securitycheck. Alles ist auf Massengeschäft ausgelegt. Doch so lange der Impfstoff noch nicht in Massen vorrätig ist, verlieren sich einzelne Impflinge als winzige bunte Punkte unter dem gigantischen, geschwungenen Hallendach. Fotografieren ist verboten.

„Ich bin neugierig: Was führt Sie zu uns?“: Ein Mann wird im Impfzentrum gegen Corona geimpft. © Quelle: Christopher Neundorf/dpa

Hinter dem Eingang sitzen in zwei Büdchen zwei junge Herren wie die Zöllner hinter einem Kofferrollband. Sie haben ein Schild gemalt: „Hier bitte nichts vorzeigen“ - mit Smiley (Counter 2). Zwei Anmeldebereiche mit mehreren Countern warten dahinter auf Kundschaft: Bereich Blau und Bereich Rot. Ich zeige nichts vor und erhalte eine Marke: „Nummer 7, blau“.

18.05 Uhr: Ich steuere die blaue Anmeldung an (Counter 3). Die Dame hinter dem Schalter nimmt meine Unterlagen entgegen, legt ein Aufklärungsmerkblatt und einen Anamnesebogen mit Impfeinwilligungserklärung dazu und bündelt das Ganze mit einer sehr großen Büroklammer zu einem kompakten Stapel. „Haben Sie einen Stift?“, fragt sie. „Nein“, sage ich. „Dann schenke ich Ihnen jetzt einen.“ Es ist so leer, dass eine Ordnerin die Damen am Empfang informiert: „Wir wollen Blau gleich zumachen.“

18.07 Uhr: Hinter der Front aus Anmeldecountern erstreckt sich der „Ausfüllbereich“. Hier sitzen Impflinge an kleinen weißen Tischen und füllen Formulare aus. Es sieht aus wie eine XXL-Abiturprüfung. Ich unterschreibe das Aufklärungsblatt und die Impfeinwilligung plus Anamnesebogen. Man will darin wissen, ob ich bereits geimpft bin, welche Unverträglichkeiten ich habe, ob ich „weitere Fragen habe“ oder ob ich „ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch“ verzichte. Ich verzichte. Ich habe massenhaft gelesen über mRNA-Impfstoffe. Nein, es ist kein „Gengift“, dass mein Erbgut verändert oder irgendwelche Bill-Gates-Chips enthält. Es ist ein geniales Mittel, das menschliche Zellen dazu anregt, die kronenartigen Spike-Proteine des Coronavirus’ nachzubilden und damit das Immunsystem des Körpers zu aktivieren.

Unsere Abwehrkräfte lernen quasi an harmlosen Übungsproteinen, wie man sich gegen Covid-19 verteidigt. Sollte das echte Virus dann angreifen, erkennt das menschliche Verteidigungssystem die Tricks des Coronavirus‘ schon und kann die Infektion und Erkrankung mithilfe von T-Zellen und neutralisierenden Antikörpern verhindern. Im Gegensatz zu „klassischen“ Impfstoffen enthält ein mRNA-Impfstoff keine viralen Proteine, die eine „milde Form“ der Krankheit auslösen, sondern es stellt nur die Informationen zur Verfügung, die unsere Zellen benötigen, um ein einzelnes Virusmerkmal nachzubilden, das dann die Immunantwort auslöst. Es ist ein grandioses Prinzip.

18.09 Uhr: Der schwarze Kuli kratzt auf dem Papier. Die Formulare gibt es auch in einfacher Sprache. Darin heißt es unter anderem: „Die Krankheit heißt COVID-19. Das Wort spricht man so aus: Ko-wit-19″.

18.23 Uhr: Ich begebe mich zur Formularprüfung am Ausgang des Ausfüllbereichs (Counter 4). Dort prüfen ihrer Bestimmung nach mehrere Formularprüfer das Formular. Die Formularprüfung ergibt: Mein Formular ist ordnungsgemäß ausgefüllt. Ich darf jetzt die Messehalle 26 verlassen in Richtung der „Messehalle 25, Impfbereich 2″.

18.26 Uhr: Ich begebe mich zur Anmeldung im „Impfbereich 2″ (Counter 5). Dort sitzt eine Helferin. Sie prüft meine Formulare. „Ich brauche bitte Ihren Anamnesebogen mit der Impfeinwilligung.“ - „Hier bitte.“ - „Brauchen Sie eine Kopie der Impfeinwilligung?“ Nein, ich brauche keine. „Hier bitte unterschreiben.“ Ich unterschreibe neben einem kleinen Kreuz, dass ich keine Kopie der Impfeinwilligung brauche.

„Draußen warten Sie bitte noch 15 Minuten, bevor Sie fahren": Ampullen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

Ein weiterer Helfer in alarmroter Hose geleitet mich zu einem von vielen Wartebereichen vor einer langen Wand mit vielen Türen. Neben den Türen steht auf einem grünweißen Schild „Doctor“. Hinter den Türen sitzen lauter Ärzte. „Sie sind nach dieser Frau dran“, sagt der Helfer. Ich setze mich auf einen weißen Stuhl. Alle zwei Minuten steckt der Arzt seinen Kopf aus der Tür und ruft „Der Nächste bitte.“

18.32 Uhr: Ich bin an der Reihe. Gibt es jetzt den Impfstoff? Nein. „Sie können die Jacke anlassen. Ich impfe Sie noch nicht, das machen gleich die Arzthelferinnen“, sagt der Arzt. Wie oft sagt er das wohl pro Tag? Ob ich noch Fragen hätte, fragt er dann. „Auf das Aufklärungsgespräch haben sie ja verzichtet.“ Es klingt nicht beleidigt, aber es schwingt doch ein Hauch Enttäuschung mit. Er prüft meine Formulare.

Plötzlich habe ich doch ein paar Fragen. Ich hoffe innerlich, dass sich das Fragefenster nicht gleich wieder schließt, bloß weil ich „kein Arztgespräch“ angekreuzt habe.

- „Was gibt es denn heute Gutes?“, frage ich - „Biontech?“

- „Ja, wir verimpfen Biontech“, sagt der Arzt. Er klingt ein bisschen stolz. Er weiß, dass das den Gesprächsbedarf pro Patient deutlich verringert.

- „Und bringt das schon jetzt was oder erst nach der zweiten Impfung?“, frage ich.

- „Das bringt gleich etwas. Der Impfschutz wird jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen aufgebaut, es nützt Ihnen also jetzt schon. Bei der zweiten Impfung in sechs Wochen geht es nur noch um die letzten paar Prozent.“

18.38 Uhr: Der Arzt entlässt mich wieder. Ich betrete einen langen Flur mit vielen neuen weißen Stühlen. Helfer mit Pappnierenschalen gehen herum, sie bringen frisch abgezapften Impfstoff. In jeder Schale liegt eine aufgezogene Spritze. Im Moment stockt der Nachschub. Wir alle warten. Eine Frau lacht nervös. Sie verfolgt die Sanitätshelfer mit den Augen überallhin. Sie wirkt aufgekratzt wie ein Gast auf einer Party, der den Gastgeber kaum kennt, aber nicht aus der Reihe fallen will.

Das bringt gleich etwas. Der Impfschutz wird jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen aufgebaut, es nützt Ihnen also jetzt schon. Arzt im Impfzentrum Hannover

DIE IMPFUNG

18.42 Uhr: Eine patente, rustikal-freundlich wirkende Helferin bekommt eine Nierenschale mit Spritze in die Hand gedrückt. Sie sieht mich an: „Kommen Sie mal mit“, sagt sie. „Ich bin aber noch nicht dran, glaube ich !?“ - „Passt schon. Ich habe Impfstoff, also impfe ich, kommen Sie.“ Ich folge ihr in ein Zimmer aus Stellwänden. Dies ist also die Front der Pandemiebekämpfung. Dies ist der Ort, an dem Corona der Garaus gemacht werden soll.

- „Setzen Sie sich“, sagt sie. „Sind Sie Rechtshänder oder Linkshänder?“ Ich bin Rechtshänder. Also spritzt sie in den linken Arm. Es ist derjenige, den ich weniger brauche, falls ich Schmerzen bekommen sollte.

- „Sie sind jung“, sagt die Helferin. Jung? Das hat seit Jahren niemand mehr zu mir gesagt. Aber tatsächlich bin ich mit 47 Jahren ein junger Hüpfer unter den Impflingen der Gruppe 2. „Ich bin neugierig: Was führt Sie zu uns?“ Das soll natürlich heißen: Was führt Sie jetzt schon zu uns? Also: Warum dürfen Sie schon geimpft werden?

- „Diabetes“, sage ich.

- „Ach, so richtig mit Chip im Arm?“

Es folgt ein kleines Fachgespräch über Diabetesmedikation, bis sie sagt: „So, jetzt muss ich aber mal arbeiten.“

18.50 Uhr: Und dann kommt er. Der berühmte Pieks. Ein kleiner Stich für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Die Nadel ist so dünn, dass fast nichts zu spüren ist. Ein Pflaster drauf - fertig. Ich soll den Arm schonen. „Draußen warten Sie bitte noch 15 Minuten, bevor Sie fahren.“ Man will checken, ob ich den Impfstoff vertrage und nicht etwa kollabiere.

Ein kleiner Pieks für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit: Corona-Impfung in Frankreich. © Quelle: imago images/PanoramiC

NACH DER IMPFUNG

18.53 Uhr: Ich sitze auf einem weißen Stuhl im letzten Wartebereich. Das von manchen Impflingen beschriebene Gefühl der Erleichterung mag sich nicht einstellen. Es strömt kein Glück durch meine Venen. Ein Impfstoff ist eben keine Droge. Und zu sehr hat sich die Seele an das Dauergrummeln der Ungewissheit eingestellt, dieses Rumoren in den Untiefen unseres Geistes, das unsere Routinen und Gewohnheiten so erschüttert hat. Und zu sicher weiß auch mein Verstand, dass die Sache mit zwei Pieksern, global gesehen, noch lange nicht ausgestanden ist. Ich werde mich weiter an Abstand, Maske und andere Regeln halten.

Selbstverständlich verlangt das Solidarprinzip, anders als Außenminister Heiko Maas (SPD) und andere suggerieren, dass ich als Geimpfter nicht nach sofortiger Normalität für mich verlangen kann, so lange der Impfstoff nicht für alle zur Verfügung steht, die sich impfen lassen sollen. Das wäre schlicht ungerecht. In Gedanken versetze ich mich zurück in den März vor einem Jahr. Unendlich weit entfernt schien die Lösung dieser Krise. Am Ende ist es ein medizinisches Wunder, dass die Menschheit in Rekordzeit ein Mittel gegen dieses Virus entwickelt hat.

Dass es so lange dauert, bis jeder in den Genuss dieses Wunders kommt, ist ärgerlich. Die politischen Fehler, die bei der gesellschaftlichen und logistischen Bewältigung der Krise gemacht wurden, sind schrecklich und bedauerlich. Doch dass es überhaupt eine Flüssigkeit gibt, die das Zeug hat, die Seuche einzuhegen, ist fabelhaft.

Ein geniales Prinzip: Mitarbeiterinnen der Firma Biontech bereiten in Ganzkörper-Schutzanzügen in einem Reinraum am neuen Produktionsstandort in Marburg die finalen Arbeitsschritte zur Herstellung des Corona-Impfstoffes an einem Bioreaktor vor. © Quelle: Boris Roessler/dpa

19.03 Uhr: Ich bin nicht kollabiert. Es ist nichts passiert. Am Ausgang des Wartebereichs steht noch ein Counter (Counter 6). Man kontrolliert dort - das wird niemanden überraschen - meine Formulare. Ein Bastkörbchen mit lauter großen Klammern steht daneben.

- „Jetzt gehen Sie bitte zum Ausgang mit Ihrem Buchstaben“, sagt der Helfer. Er klingt wie ein Menschentreiber am Ausgang eines Kreuzfahrtschiffes kurz vor dem Landausflug.

- „Mit meinem Buchstaben...?“

- „G.“

- „Ah, G wie Grimm.“

Vielleicht hat mich die Impfung doch irgendwie geistig derangiert.

19.04 Uhr: Ich gehe zum Counter „G-L“ (Counter 7). „Ihre Impfeinwilligung bitte“, sagt ein Helfer. Und dann ist es geschafft. 54 Minuten, drei Unterschriften und sieben Counter nach dem Betreten des Impfzentrums betrete ich als frisch gepiekster Impfling den Parkplatz. Gemessen am bürokratischen Aufwand für eine Impfung ist Deutschland von den Pieks-as-you-go-spontan-Impfdesks in amerikanischen Supermärkten und Möbelhäusern Lichtjahre entfernt. Andererseits liegt es den Deutschen halt im Blut, sich gegen alle Eventualitäten abzusichern. Der Haftungsausschluss ist ein deutscher Fetisch.

Ich fahre langsam vom Messegelände. Instinktiv halte ich Abstand zum Vorderauto. Ich bin einer von 399.891 Menschen, die an diesem Tag in Deutschland geimpft wurden.

In sechs Wochen habe ich den zweiten Termin.