Was für und gegen die Corona-Impfung von Kindern spricht

Viele Kinder leiden sehr unter den Folgen der Corona-Pandemie – am Wochenende forderte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte eine Impfpflicht für Erwachsene, um Jungen und Mädchen davor zu bewahren, dass Schulen und Kindergärten erneut geschlossen und ihre sozialen Kontakte eingeschränkt werden. Aber dass die Impfpflicht in Deutschland für alle Erwachsenen kommt, ist politisch unwahrscheinlich – und um im Moment die vierte Welle abzumildern, käme sie ohnehin zu spät. Da erscheint die Zulassung des Covid-Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) manchen Eltern als Rettung. Geimpfte Kinder, so die Idee, könnten wieder unbeschwert Kind sein. Allerdings richten sich die meisten Kinderärztinnen und -ärzte sowie Eltern in der Regel nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) – und bis diese das Vakzin von Biontech/Pfizer in der nun zugelassenen geringeren Dosierung für alle Fünf- bis Elfjährigen empfehlen wird, werden wohl noch Wochen oder gar Monate vergehen.

„Impfungen für alle Fünf- bis Elfjährigen sind im Moment nicht angebracht“, sagt Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uni Köln. „Denn dafür muss nachgewiesen sein, dass ein Kind durch die Impfung profitiert – dass also die möglichen Nebenwirkungen der Impfung geringer sind, als die von Covid-19.“ Das ist sowohl aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, deren Präsident Jörg Dötsch ist, als auch der Stiko noch nicht gesichert, weil entsprechende Daten noch nicht vorlägen.

Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige: Empfehlung vorerst nur für Kinder mit Gesundheitsrisiko?

Allerdings sind Betroffene es in der Pandemie gewohnt, dass offizielle Empfehlungen erst spät kommen und eine individuelle Entscheidungsfindung demnach sinnvoll sein kann. Das war so bereits bei den Impfungen für Schwangere und für 12- bis 17-Jährige. Auch hier dauerte es jeweils Wochen bis Monate bis die Stiko-Empfehlung kam. Wer sich die Daten aus den USA und Israel angeschaut hatte, konnte schon vorher abschätzen, dass die Impfung auch bei diesen Gruppen sinnvoll und sicher sein würde, verglichen mit der Erkrankung. Mit der EMA-Zulassung wird es jedenfalls einfacher für Eltern, eine Impfung für ihre Kinder zu erhalten, wenn sie dies wollen. „Wir kommen jetzt aus der Grauzone des Off-Label-Use raus, das ist eine gute Nachricht“, sagt Jörg Dötsch.

Allerdings wird solange weiterhin nur Off-Label-Use möglich sein, bis die Ampullen mit dem niedriger dosierten Kinderimpfstoff geliefert werden – also wohl bis zum 20 Dezember. „Wahrscheinlich wird die Stiko zunächst den Impfstoff für Kinder mit besonderem Risiko empfehlen.“ Als diese gelten etwa Kinder mit Mehrfachbehinderungen, Übergewicht und Diabetes.

Höchste Inzidenz in Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen

Wie sinnvoll eine Impfung für ein Kind ohne besondere Risikofaktoren ist, hängt maßgeblich davon ab, wie gefährlich Covid-19 für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen ist. Denn im Moment ist laut RKI-Wochenbericht die Inzidenz in keiner Altersgruppe so hoch, wie in dieser – sie liegt zwischen 625 und 718 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Zahl dürfte im Vergleich mit anderen Bevölkerungsteilen überrepräsentiert sein, da in Schulen im Gegensatz zum Rest der Gesellschaft systematisch getestet wird. Allerdings sind die Chancen wohl gering, dass Kinder ohne Sars-Cov-2-Infekt ins Frühjahr kommen.

In den USA sind etwa 700 Kinder an Covid-19 gestorben – damit gehört die Infektion dort zu den zehn häufigsten Todesursachen. In Deutschland ist die Situation allerdings weit weniger dramatisch. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie führt ein Register zu dem 180 Kinderkliniken beitragen: 2058 Krankenhauseinweisungen bei Kindern und sechs Todesfälle, die ursächlich durch Sars-Cov-2 verursacht wurden, sind dort aufgelistet, das RKI berichtet von insgesamt 33 Todesfällen bei unter 20-jährigen, zum Teil jedoch mit erheblichen Vorerkrankungen.

Schlechter Zugang zur Gesundheitsversorgung in den USA

„In den USA sind viele Kinder nicht krankenversichert“, erklärt Tim Niehues, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an den Helios-Kliniken Krefeld. „Kranke Kinder werden deshalb oft zu spät behandelt, dieses Problem haben wir in Deutschland nicht.“ Auch für das in US-Studien belegte größere Risiko für schwerere Covid-19-Verläufe von Kindern mit afrikanischer oder hispanischer Abstammung sieht Niehues eine sozioökonomische Erklärung. „Das hat wahrscheinlich weniger mit der Ethnie zu tun, sondern eher mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung.“

In den USA sind Kinder auch öfter übergewichtig als in Deutschland, auch das dürfte zu einer geringeren Zahl an schwereren Covid-19 hierzulande führen. „Wir hatten seit Beginn der Pandemie zwei Corona-Fälle auf der Intensivstation“, sagt Tim Niehues. „Dagegen hatten wir allein in den vergangenen drei Monaten 80 Kinder mit RS-Virus – das bereitet mir größere Sorgen, weil Säuglinge daran sterben können.“

Mehr Sorgen vor den Folgen als vor Covid selbst

Allerdings sind akute Infektionen mit Sars-Cov-2 nicht das, wovor Eltern sich fürchten – sondern es sind die möglichen Langzeitfolgen von Covid-19, die Angst machen. Da ist zum einen PIMS, („Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome“) im Englischen vornehmlich MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children“, zu Deutsch “Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern“) genannt, eine Erkrankung mit meist hohem Fieber und Entzündungsreaktionen in vielen Organen, die Wochen nach der akuten Infektion auftritt.

Viele der betroffenen Kinder müssen auf der Intensivstation behandelt werden. In Deutschland sind bislang laut dem Register der DGPI 464 Fälle aufgetreten. Das entspräche etwa einem PIMS-Fall auf 1600 registrierte Covid-Fälle bei Kindern. Da die Dunkelziffer der Infektionen unter Kindern wohl ein Vielfaches höher liegt, ist die wirkliche Inzidenz von PIMS wohl darunter. In den USA geht man derzeit von halb so vielen Fällen aus, das entspricht 0,03 Prozent PIMS-Fälle unter den infizierten Kindern. „PIMS wäre für mich ein Argument für die Impfung“, sagt Tim Niehues. „Aber wir wissen noch nicht, ob die Impfung wirklich davor schützt.“

Gibt es Long-Covid bei Kindern?

Aber dann ist da noch die große Unbekannte – Long-Covid. Besteht die Gefahr, dass die Kinder für Monate oder gar Jahre jegliche Lebensfreude beraubt werden, wie es Berichte vermuten lassen? „Wir müssen davon ausgehen, dass es Long-Covid auch bei Kindern und Jugendlichen gibt“, sagt Jörg Dötsch. „Was relativ klar ist: Je jünger die Kinder, desto unwahrscheinlicher.“ Es gibt Studien, denen zufolge jedes 7. Kind betroffen sein könnte.

„Die Studienlage ist allerdings noch unklar“, sagt Dötsch. „Das liegt zum einen daran, dass Long-Covid nicht genau definiert ist – Müdigkeit und Abgeschlagenheit könnten etwa auch Folgen von Depressionen infolge der Pandemie sein.“ So fand eine Studie aus der Schweiz Symptome in ähnlicher Häufigkeit bei Kindern, die einen Infekt mit Sars-Cov-2 durchgemacht hatten und solchen, bei denen dies nicht der Fall gewesen war. „Eine solche Kontrollgruppe fehlt meistens bei den Long-Covid-Studien“, sagt Jörg Dötsch. Außerdem hatte die Studie der Autoren um Thomas Radtke von der Uni Zürich den Vorteil, dass die Kinder nicht wussten, ob sie sich infiziert hatten (es wurden in längeren Abständen Antikörpertests gemacht). „So fällt der Effekt einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung aus“, sagt Jörg Dötsch.

Die Kinderärzte sehen in Long-Covid keinen Grund, jetzt zur Impfung zu raten und beziehen sich dabei auf die Erfahrung mit anderen Viren, etwa mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV), dem Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers . „Langfristige Folgen durch übermäßige Aktivierung des Immunsystems nach Virusinfektionen sind selten“, sagt Niehues. „EBV aktiviert das Immunsystem maximal, 90 Prozent der Bevölkerung haben zudem Antikörper – und trotzdem ist „Long EBV“ relativ selten.“ Die Einzelschicksale seien zwar schlimm, aber kein Grund für Horrorszenarien. „Ähnliches würde ich für CoV-2 erwarten: ja es gibt Long-Covid, aber nein, bisher gibt es keine Studien und klinisch valide Daten, die darauf hindeuten, dass wir eine Epidemie unter den Kindern bekommen .“

Vorsorgliche Corona-Impfung – ein Risiko?

Aber wäre es nicht ethisch geraten, auch einzelne Menschen vor einem solchen Schicksal zu bewahren? Und – angesichts der unklaren Datenlage: Was wenn die Folgewirkungen einer Sars-Cov-2-Infektion für Kinder anders und schlimmer wären, als die Pädiater erwarten? Was riskiert man, wenn man seine Fünf- bis Elfjährigen vorsorglich impfen lässt, um sie vor möglichen Covid-Folgen zu schützen?

Wenn man die bisherigen Studiendaten anschaut – wenig. In der Phase III Studie wurden keine schweren Nebenwirkungen beobachtet. Nachteil: Nur 1517 Kinder hatten den Impfstoff bekommen, keine genügend große Zahl, um seltene Impfnebenwirkungen feststellen zu können. So tritt die gefürchtet Nebenwirkung Herzmuskelentzündung, die bei jungen Männern nach der mRNA-Impfung beobachtet wurde, nur bei einem von 16.000 auf. Allerdings wurden in den USA mittlerweile schon drei Millionen Fünf- bis Elfjährige geimpft und dabei keine Herzmuskelentzündung beobachtet. „Tendenziell tritt die Herzmuskelentzündung bei jüngeren Kindern mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf“, sagt Jörg Dötsch. „Aber wir wissen es für die Fünf- bis Elfjährigen noch nicht und Sicherheit geht vor, wenn wir von einer allgemeinen Impfempfehlung sprechen.“ Sicher ist allerdings auch: Die Herzmuskelentzündung kommt in der Gruppe, in der sie auftritt (also bei den jungen Männern) etwa sechsmal häufiger nach der Infektion als nach der Impfung vor.

Plausibel ist auch, dass all die erschreckenden Krankheitsbilder – wie etwa neurologische Schäden – die mit Covid-19 in Zusammenhang gebracht werden, durch die Impfung unwahrscheinlicher werden. „Diese Verläufe sind nur denkbar, wenn das Immunsystem das Virus nicht schon im Rachenraum kontrolliert und abfangen kann“, sagt Christian Münz, Professor für virale Immunbiologie an der Uni Zürich. Und eben diese Kontrolle erleichtern die Impfungen.

Impfen, um soziale Teilhabe zu sichern

Für die Kinderärzte ist aber etwas anderes entscheidend. „Die Kinder haben am meisten gelitten in der Pandemie und am wenigsten dazu beigetragen“, sagt Jörg Dötsch. „Die Kinderärzte können mit der EMA-Zulassung impfen, um Kindern die soziale Teilhabe zu sichern.“ Sein Kollege Tim Niehues sagt es so: „Für eine generelle Empfehlung zur Impfung der Fünf- bis Elfjährigen sollten wir auf die Stiko warten – aber ich kann verstehen, wenn Kinder nicht mehr in Quarantäne wollen. Dann können sie in Einzelfällen eben auch aus pragmatischen Gründen geimpft werden.“