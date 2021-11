Corona-Impfung: Kommt der helfende Piks für unter Zwölfjährige zu spät?

Anzeige

Mit dem Coronavirus infizierte Kinder und Jugendliche tragen derzeit besonders stark zum Infektionsgeschehen in Deutschland bei. Allein in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 380,9, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Es ist der höchste Wert der Corona-Kennzahl im altersgruppenspezifischen Vergleich. Auch bei den Null- bis Vierjährigen treten immer mehr Ansteckungen auf. In dieser Altersgruppe beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit 124,5.

Stecken sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Coronavirus an, produziert ihr Immunsystem Antikörper gegen den Krankheitserreger. Sie bauen eine Immunität auf. „Bei zunehmender Sars-CoV-2-Ausbreitung unter Kindern könnte es im Winter zu einer hohen Zahl an Infektionen im Kindes- und Jugendalter kommen“, warnt das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Epidemiologischen Bulletin (46/2021). Immer mehr Kinder könnten also immun gegen das Coronavirus werden – auch unter den Fünf- bis Elfjährigen, für die bislang kein Impfstoff in Europa zugelassen ist. Doch: Braucht es das Vakzin für diese Altersgruppe dann überhaupt noch?

Nicht jede Infektion sorgt für eine gute Immunantwort

Prof. Hans-Iko Huppertz glaubt nicht, dass sich so viele Kinder mit dem Coronavirus infizieren werden, dass es einen Impfstoff nicht mehr braucht. „Das würde eine weitgehende, wenn nicht sogar fast 90-prozentige Durchimmunisierungsrate implizieren“, sagte der Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das wird nicht der Fall sein.“

Er wies darauf hin, dass eine Infektion nicht immer eine starke Immunantwort hervorrufen muss. Ähnlich wie bei Erwachsenen fallen bei Kindern die Immunreaktionen individuell unterschiedlich aus. Es kann also vorkommen, dass sie nach der durchgemachten Infektion nur vorübergehend vor dem Coronavirus geschützt sind. Zwar erkranken Kinder und Jugendliche in der Regel selten schwer an Covid-19, aber auch für sie könne eine Infektion unangenehme Folgen haben, so Huppertz.

Die Risiken einer Corona-Infektion

Der Kinderarzt spielt dabei auf Long-Covid-Symptome oder PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) an. Auch das RKI weist im Epidemiologischen Bulletin auf diese Risiken hin. Long Covid, also die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, kann bei Kindern und Jugendlichen unterschiedlich ausgeprägt sein. Einige berichten über Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, andere über Müdigkeit, depressive Verstimmungen oder Ängstlichkeit. In jedem Fall halten diese Beschwerden aber über mehrere Wochen, teilweise sogar Monate, an.

Hinzu kommt nach Angaben des RKI, dass es keine Therapie gegen Long Covid gibt. „Auch deshalb ist es wichtig, Kinder und Jugendliche vor möglichen langanhaltenden oder dauerhaften Konsequenzen einer Sars-CoV-2-Infektion bestmöglich zu schützen“, schreibt die Behörde.

Ähnlich unsicher ist die Forschungslage bei PIMS. Dabei handelt es sich um eine Entzündungskrankheit, bei der verschiedene Organe wie Herz, Lunge, Nieren oder Gehirn betroffen sein können – und die Medizinerinnen und Mediziner als eine zeitverzögerte Reaktion auf eine Corona-Infektion einstufen. Meist geht die Erkrankung mit Symptomen wie Fieber und Magenschmerzen, Durchfall, Erbrechen oder Schwindel einher.

Die Krankheit sei zwar behandelbar, erklärte Kinderarzt Huppertz, aber bislang könnten Ärztinnen und Ärzte nur gegen die schwere Entzündung vorgehen. Eine präventive Therapie gibt es nicht. Unbehandelt könne PIMS hingegen lebensgefährlich werden oder sogar tödlich ausgehen.

RKI empfiehlt Schutzkonzepte und Kokonstrategie

Um die Kinder vor derartigen Risiken zu bewahren, rät das RKI Schutzmaßnahmen zu treffen – etwa in den Schulen und Kindertagesstätten. Mithilfe von Hygienekonzepten wie den AHA+L-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske und Lüften) und regelmäßigen Lolli-Pool-PCR-Tests sollen Corona-Ausbrüche in den Bildungseinrichtungen verhindert werden. „Die genannten Schutzmaßnahmen sollten über den Herbst/Winter 2021/22 in allen Kitas und Schulen aufrechterhalten bleiben“, so das RKI.

Zusätzlich soll die Kokonstrategie zum Einsatz kommen: Demnach sollten sich Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte und Familienmitglieder der Kinder gegen Covid-19 impfen lassen. So könne das Ansteckungsrisiko insgesamt reduziert werden. Kinderärztinnen und Kinderärzte fordern schon seit Längerem, dass sich primär möglichst viele Erwachsene gegen Covid-19 impfen lassen sollten, da ihr Einfluss auf das Infektionsgeschehen größer ist als der der Kinder und Jugendlichen, wie Modellierungen zeigen konnten.

EMA prüft Impfstoffdaten zu Biontech/Pfizer-Vakzin

In der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen sind laut offiziellem Impfdashboard bislang 42,9 Prozent vollständig gegen Covid-19 geimpft (Stand: 9. November 2021). Wann ein Impfstoff für die Fünf- bis Elfjährigen folgt, ist bislang unklar. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft derzeit die Daten, die die Pharmafirmen Biontech und Pfizer eingereicht haben. Die Ergebnisse der Studien sind bislang nur in Form einer Pressemitteilung veröffentlicht worden. Moderna hat eigenen Angaben zufolge am Dienstag einen Antrag bei der EMA gestellt.

Jakob Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, rechnet damit, dass die EMA noch Ende November zu den Studiendaten Stellung nehmen könnte. „Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission dürfte dann vielleicht Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres folgen – wenn sie überhaupt kommt.“

Placebogruppe in der Studie fehlt

Denn die Risiko-Nutzen-Abwägung, die die Ständige Impfkommission (Stiko) bei jedem neu zugelassenen Impfstoff trifft, dürfte beim Corona-Vakzin für die unter Zwölfjährigen nicht ganz so einfach sein. Zum einen reicht die Teilnehmerzahl der Studie von Biontech/Pfizer nach Angaben von Expertinnen und Experten nicht aus, um sehr seltene Impfreaktionen festzustellen. Zum anderen habe es keine Placebogruppe gegeben, erläuterte Huppertz. Gemeint ist eine Gruppe mit Kindern, die nicht den Impfstoff, sondern ein Scheinpräparat erhalten hat.

„Es konnte also nicht untersucht werden, ob die Geimpften einen Schutz gegen das Coronavirus aufgebaut haben“, so der Kindermediziner. „Normalerweise wird über einen bestimmten Zeitraum dokumentiert, wie viele Menschen in der Impfgruppe und wie viele in der Placebogruppe sich infiziert haben. So lässt sich die Schutzwirkung ermitteln. Bei dieser Studie wurde darauf verzichtet.“ Dennoch würden die Daten aus der Pressemitteilung von Biontech und Pfizer eine gute Sicherheit, Verträglichkeit und vermutliche Wirksamkeit des Vakzins nahelegen.

Risiko für Myokarditis und Perikarditis ist gering

Die bei den unter Zwölfjährigen beobachteten Impfreaktionen unterschieden sich nicht wesentlich von denen der über Zwölfjährigen. Zwar listet etwa das Paul-Ehrlich-Institut in seinem Sicherheitsbericht Fälle von Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Herzbeutelentzündung) auf, die bei jüngeren Geimpften aufgetreten sind – vor allem bei jungen Männern und Jungen im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Allerdings sei das Risiko, eine Myokarditis oder Perikarditis zu entwickeln, bei einer Infektion mit dem Coronavirus wesentlich höher als bei einer Impfung, heißt es vonseiten der Ärzteschaft.

„Wenn sich dann bei der Prüfung der EMA und der Stiko herausstellen sollte, dass der Nutzen des Impfstoffs größer ist als die Risiken, können wir mit den Impfungen bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren beginnen“, sagte Maske. Er vermutet, dass es zunächst nur eine Impfempfehlung für Kinder mit Risikofaktoren und Vorerkrankungen geben wird – so wie anfangs auch bei den Zwölf- bis 17-Jährigen. „Aber damit die Stiko überhaupt eine Empfehlung abgeben kann, braucht es Daten zum Impfstoff. Und die müssen wir jetzt erst einmal sammeln.“