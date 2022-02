Epidemiologe aus Yale: Ablehnung der Impfstoffe ist mittlerweile bei vielen Teil der Identität

Anzeige

In Katastrophenfilmen endet eine Pandemie in der Regel, sobald es einen Impfstoff gibt. In der Corona-Krise ist genau das jedoch nicht passiert. In vielen Ländern der Welt gibt es bei zahlreichen Menschen große Widerstände und Ängste bezüglich einer Impfung. Woran liegt das - und hätte man das vorher wissen können?

Saad B. Omer ist fest davon überzeugt. Er ist unter anderem Direktor des Yale Institute for Global Health. Omer forscht nicht nur als Epidemiologe an Atemwegsviren wie Sars-CoV-2, sondern untersucht auch, mit welchen Maßnahmen sich beispielsweise die Akzeptanz von Impfungen erhöhen lässt.

Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kritisiert Omer, dass die Bedeutung einer guten Impfkampagne nach wissenschaftlichen Erkenntnissen der Gesundheitskommunikation in vielen Ländern unterschätzt worden sei: „Der gesamte Fokus lag auf der Impfstoffproduktion. Als würden sich die Menschen vor den Fabriktoren aufstellen, sobald der Impfstoff da wäre.“ Das sei naiv gewesen. Viele Länder hätten auf „halbgare Methoden“ gesetzt: „Sie haben sich für ihre Aufklärungskampagnen an Werbeagenturen gewandt - als wollten sie Zahnpasta verkaufen. Als hätte es all diese Studien und Erkenntnisse zur öffentlichen Gesundheitskommunikation nie gegeben.“

Impfplicht muss sorgfältig ausgearbeitet sein

Inzwischen, so Omer gebe es Menschen, deren ablehnende Haltung gegenüber den Impfstoffen Teil ihrer Identität geworden sei. „Das haben wir in mehreren Ländern in dieser Pandemie gesehen. Das ist auch schon früher passiert, aber nicht in dem Maße.“

Eine Impfplicht könne hilfreich sein, so Omer. „Sie sollte nicht das erste Mittel sein, aber in bestimmten Situationen kann sie als legitimes politisches Instrument eingesetzt werden.“ Sie müsse aber sorgfältig ausgearbeitet sein und dem Prinzip folgen, dass es einfacher ist, sich impfen zu lassen als ungeimpft zu bleiben. „Eine Impfpflicht sollte niemals ein Ventil für den Frust der geimpften Mehrheit sein.“