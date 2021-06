China: Mehr als eine Milliarde Corona-Impfungen verabreicht

Anzeige

In China sind inzwischen mehr als eine Milliarde Impfdosen der Corona-Vakzine verabreicht worden. Allein am Samstag wurden rund 20,23 Millionen Dosen verimpft, wodurch die Gesamtzahl auf 1,01 Milliarden gestiegen ist, wie die Nationale Gesundheitskommission in Peking mitteilte. Unklar ist jedoch, wie viele Menschen bereits beide Dosen erhalten haben. Laut Zählung der französischen Nachrichtenagentur „Agence France-Presse“ (AFP) entsprechen die in China verimpften Dosen über einem Drittel der weltweit verabreichten Vakzine.

China will bis Jahresende 70 Prozent der Bevölkerung vollständig impfen

Chinas Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres mindestens 70 Prozent der Bevölkerung vollständig impfen zu lassen. Das wären bei dem mit 1,41 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern bevölkerungsreichsten Land der Welt rund eine Milliarde Menschen. In China wird unter anderem auch das Vakzin des heimischen Herstellers Sinovac verabreicht, das brasilianischen Forscherinnen und Forschern zufolge eine deutlich geringere Wirksamkeit als etwa der Impfstoff von Biontech/Pfizer aufweist. Das Land nutzt zudem drei weitere Vakzine aus chinesische Produktion. Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer könnte in den kommenden Monaten eine Zulassung erhalten.