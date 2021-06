Corona-Impfung auch für Babys? Pfizer will Impfstoff-Tests ausweiten

Anzeige

Das US-Pharmaunternehmen Pfizer weitet Tests seines Impfstoffs mit dem Unternehmen Biontech auf Kinder unter zwölf Jahren aus. Nach einer ersten Studie, in der eine kleine Anzahl von Minderjährigen verschiedene Dosierungen des Impfstoffs bekommt, will Pfizer in mehr als 90 Einrichtungen in den USA, Finnland, Polen und Spanien rund 4500 junge Menschen für eine weitere Studie gewinnen.

In dieser Woche begann eine Studie an Fünf- bis Elfjährigen. Diese erhalten entweder ein Placebo oder zwei Impfdosen von jeweils zehn Mikrogramm, was einem Drittel der Dosis entspricht, die Jugendliche und Erwachsene erhalten.

Biontech-Vakzin in den USA ab zwölf Jahren zugelassen

In einigen Wochen sollen Kinder ab sechs Monate für eine Studie dazu geholt werden. Diese sollen nur drei Mikrogramm pro Impfung erhalten.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer ist in den USA und in der EU für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen.