Karliczek geht weiter von Impfung ab Mitte 2021 aus

Berlin. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek bleibt bei ihrer Einschätzung, dass Corona-Impfstoffe für viele Menschen bis Mitte 2021 zur Verfügung stehen könnten. „Die Forschung ist im Moment gigantisch schnell“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Aktuell gehe das Forschungsministerium davon aus, dass Mitte nächsten Jahres breite Teile der Bevölkerung geimpft werden könnten. Offen sind nach Angaben Karliczeks noch einige Fragen, etwa wie lange der Impfschutz anhalten werde oder wie häufig man geimpft werden müsse, um einen wirklichen Schutz zu bekommen.

Neben Curevac und Biontech unterstützt das Bundesforschungsministerium nun auch die Impfstoffentwicklung des Unternehmens IDT Biologika. Biontech werde mit rund 375 Millionen Euro vom Gesundheitsministerium gefördert, sagte Karliczek. Curevac erhalte 252 Millionen Euro Förderung und das Unternehmen IDT Biologika 114 Millionen Euro. Mit dem Programm sollen in der Forschung die klinischen Studienkapazitäten erhöht und bereits jetzt die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden.

IDT Biologika, Biontech und Cureva: So ist der Stand

Andreas Neubert von IDT Biologika sagte, man werde wahrscheinlich am Freitag die ersten Probanden impfen. Das für die Zulassung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut hatte vergangene Woche erste klinischen Tests mit dem Covid-19-Impfstoff genehmigt. Man plane, Ende 2021 eine Zulassung beantragen zu können, teilte IDT Biologika nun mit. Der Impfstoff von IDT Biologika basiert auf einem Impfstoff gegen Pocken.

Sierk Poetting vom Unternehmen Biontech sagte, man nähere sich dem Ende der Phase-III-Studie mit dann mehr als 44.000 geimpften Probanden. Frühere Studien zeigten, dass das Mittel gut verträglich sei und in allen Altersgruppen moderate bis leichte Nebenwirkungen aufweise. Dies bestätige sich gerade auch in den ersten Daten der Phase-III-Studie. „Wir erzeugen Antikörper, und auch T-Zellen“, sagte Poetting. Die Fördermittel werde man unter anderem dazu nutzen, um die Produktionskapazitäten in Deutschland auszubauen. Außerdem finanziere man damit einen großen Teil der aktuellen Phase-III-Studie.

Biontech war das erste deutsche Unternehmen, dass die Genehmigung für eine klinische Studie zu einem Corona-Impfstoff-Kandidaten bekommen hatte. Das Unternehmen hat diese Woche den Zulassungsprozess gestartet. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird den Wirkstoff BNT162b2 in einem sogenannten Rolling-Review-Verfahren prüfen.

Mariola Fotin-Mleczek vom Unternehmen Curevac sagte, man wolle noch in diesem Jahr mit einer kombinierten Phase-II-III-Studie starten und hoffe auf eine Zulassung Mitte nächsten Jahres oder im dritten Quartal. Der Impfstoff der Biopharmafirma basiert auf dem Botenmolekül mRNA und regt im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes an. Dies löst eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen soll. Die Impfstoffstudie war Mitte Juni angelaufen.