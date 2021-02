Corona-Impf-Rechner: Wann Sie spätestens an der Reihe sind

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel bekräftigt, allen Bürgern bis zum Ende des Sommers am 21. September 2021 ein Impfangebot zu machen. Dieses Ziel ist in Gefahr, zeigen Modellrechnungen des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (ZI). Selbst unter der Annahme, dass die Impfzentren ihre Kapazitäten voll ausschöpfen und weitere Impfstoffe zugelassen werden, wären die priorisierten Bevölkerungsgruppen erst Ende Juli vollständig geimpft. Die komplette übrige Bevölkerung zweimal zu impfen, würde in dieser Rechnung bis Anfang Dezember dauern.

Rechner ermittelt Ihren spätesten Impftermin

Bis wann genau Sie mit einem Termin rechnen können, ermittelt das folgende Online-Tool, das auf den Berechnungen des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung beruht. Beantworten Sie zunächst einige Fragen zu Ihren Lebensumständen und lassen sich dann die Prognose für den Impftermin anzeigen. Am Ende der Eingaben können Sie wählen, ob Sie von optimistischen Annahmen mit weiteren zugelassenen Impfstoffen oder von pessimistischen Annahmen nur mit den derzeit verfügbaren Impfstoffen ausgehen wollen.

Weil der Impfstoff knapp ist, soll die Impfung zunächst nur Personengruppen angeboten werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer Covid-19-Erkrankung haben oder die beruflich entweder besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben. Entsprechend dieser Leitlinie hat die Ständige Impfkommission sechs Prioritätsstufen definiert. Dabei spielt das Alter die Hauptrolle, aber auch andere Faktoren wie Vorerkrankungen, Beruf und Wohnsituation. Der Online-Rechner ermittelt, in welche Stufe Sie gehören und bestimmt daraufhin den voraussichtlichen Impftermin.

Die Prognose für die Prioritätsstufen

Zur Stufe 1 mit der obersten Priorität gehören alle über-80-Jährigen, Bewohner von Seniorenheimen und medizinisches Personal mit besonders hohem Risiko beispielsweise in Notaufnahmen, Rettungsdiensten und in Kontakt mit Covid-19-Patienten. Diese Gruppe umfasst laut Robert Koch-Institut mehr als 8,6 Millionen Menschen, die bis 7. März mindestens eine Impfung erhalten haben sollen. Bis 25. April sollen sie den Termin für die zweite Spritze absolviert haben. Wenn demnächst weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen, kann die erste ebenfalls bis 7. März und die zweite bis 18. April verabreicht werden.

Die Stufe 2 umfasst die Altersstufen von 75 bis 80 Jahren, außerdem Menschen mit Trisomie 21, Demenz oder einer geistigen Behinderung. Auch medizinisches Personal etwa in Sars-CoV-2-Abstrichzentren, im Notdienst und in Augen- und Zahnarztpraxen zählt dazu. Für diese Gruppe von mehr als sieben Millionen Menschen ist die erste Impfung bis 18. April und die zweite bis 23. Mai wahrscheinlich, unter den optimistischen Annahmen ebenfalls bis 18. April beziehungsweise 16. Mai.

Zur Stufe 3 gehören Personen im Alter von 70 bis 75 Jahren und Vorerkrankte unter anderem mit einer Organtransplantation oder einer chronischen Leber-, Nieren- oder Lungenerkrankung. Außerdem gehören Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften dazu und enge Kontaktpersonen von Schwangeren. Auch medizinisches Personal mit moderatem Risiko, beispielsweise im Blutspendedienst und die Reinigungskräfte in Krankenhäusern sind in dieser Stufe. Die pessimistische Prognose geht für diese rund sechs Millionen Menschen von einem Termin für die erste Impfung bis 30. Mai und für die zweite bis 27. Juni aus. Die optimistische Prognose datiert den spätesten Termin für beide Injektionen auf den 30. Mai.

Die Stufe 4 umfasst Personen von 65 bis 70 Jahren und Vorerkrankte unter anderem mit Rheuma, Krebs oder Asthma, außerdem medizinisches Personal mit niedrigem Risiko beispielsweise in Laboren. Insgesamt sind es etwa sieben Millionen Menschen. Ihr voraussichtlicher Termin für die erste Impfung liegt vor dem 4. Juli und für die zweite Impfung vor dem 1. August. Unter günstigen Bedingungen mit weiteren Impfstoffen ist die erste bis 20. Juni und die zweite bis 27. Juni möglich.

Die Stufe 5 enthält Personen von 60 bis 65 Jahren und weitere Berufsgruppen, etwa auf Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen, Beschäftigte im Einzelhandel und in der kritischen Infrastruktur. Was genau das bedeutet, lassen die Empfehlungen offen. Die Bundesländer dürften die Vorgaben im Detail unterschiedlich auslegen. Der Impftermin für die mehr als acht Millionen Menschen der fünften Stufe liegt laut Prognose vor dem 22. August für die erste und vor dem 19. September für die zweite Impfung. Bei günstigem Verlauf verschieben sich die Termine auf den 25. Juli beziehungsweise den 25. Juli.

Die Stufe 6 umfasst alle übrigen Personen, für die das Versprechen der Kanzlerin gilt, bis Ende des Sommers ein Impfangebot zu unterbreiten. Das Enddatum für die erste Impfung ist im optimistischen Fall der 21. November und für die zweite Impfung der 5. Dezember. Für den pessimistischen Fall steht noch kein Enddatum fest. Beide möglichen Verläufe der Impfkampagne gehen allerdings davon aus, dass die Impfzentren ein höheres Tempo an den Tag legen als zur Zeit. Impfen sie weiterhin so wenig wie bisher, verschieben sich die Termine für die nicht-priorisierten Bevölkerungsgruppen ins Jahr 2022. Die Kapazitätsauslastung der Impfzentren und alle anderen Annahmen lassen sich mit einem Tool des Zentralinstituts variieren.