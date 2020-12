Corona-Impfstoffe: Wada will Vakzine auf verbotene Substanzen prüfen

08.12.2020, Großbritannien, London: Eine Krankenpflegerin zieht am zweiten Tag des größten Impfprogramms in der Geschichte Großbritanniens im Londoner Guy's Hospital eine Spritze mit dem Pfizer/Biontech Corona-Impfstoff auf. Die britischen Gesundheitsbehörden sagen, dass Personen, die eine «signifikante Vorgeschichte» allergischer Reaktionen haben, den Impfstoff nicht erhalten sollten, da es am ersten Tag bei zwei Patienten zu unerwünschten Nebenwirkungen kam. Foto: Frank Augstein/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: Frank Augstein/AP POOL/dpa