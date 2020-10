Corona-Impfstoffe im Schnellverfahren: Welche Schwachstellen befürchten Virologen?

Anzeige

Eine sichere und wirksame Impfung zu entwickeln, dauert normalerweise mehrere Jahre. Es erfordert Zeit, die Schutzwirkung gründlich zu testen und Nebenwirkungen auszuschließen. Impfungen gegen das Coronavirus haben sämtliche Studienphasen im Schnellverfahren durchlaufen. Auch deshalb haben sie einige Mängel.

Schutzwirkung von Antikörpern nicht nachgewiesen

In einem Beitrag für das Wissenschaftsmagazin „Nature“ hat der New Yorker Virologe Florian Krammer Schwachstellen der wichtigsten Impfstoffkandidaten zusammengefasst. Viele betreffen die Wirksamkeit. Einen Impfstoff optimal auf einen Erreger zuzuschneiden erfordert sonst langwierige Forschung. Bei Corona-Impfstoffen gehen die Hersteller von einer Schutzwirkung aus, weil sie die Produktion neutralisierender Antikörpern anregen können. Es sei für Menschen aber nicht erwiesen, dass der Schutz nur von der Antikörperproduktion abhängt, schreibt Krammer. Auch die zelluläre Immunantwort könne dabei eine Rolle spielen.

Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass eine langfristige Immunität gegen das Virus eher durch die Produktion von T-Zellen zustande kommt, einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen. Ob diese durch die Impfungen ausreichend angeregt werden, ist nicht sicher. Zu diesem Zeitpunkt sei unklar, ob Impfungen für eine längere oder kürzere Immunität sorgen als eine durchgemachte Infektion, so Krammer.

Impfstoffe schützen nur die unteren Atemwege

Zweifel hat der Virologe außerdem an der Art, wie die Impfstoffe verabreicht werden. Die bisher an Menschen getesteten Impfungen werden in den Muskel injiziert. Das führt, wie Krammer erklärt, nur in den unteren Atemwegen zu einer Immunantwort, also in der Lunge. Eine Infektion mit Coronaviren über die oberen Atemwege ließe sich damit womöglich nicht verhindern. Das heißt: Geimpfte wären zwar besser vor schweren Verläufen geschützt. Sie könnten sich aber weiterhin anstecken und das Virus weiter verbreiten.

Besser geeignet wären laut Krammer Impfstoffe, die als Nasensprays aufgenommen werden. Solche befinden sich aber noch nicht in der Phase der klinischen Studien. Für ihre Entwicklung wird noch mehr Zeit benötigt. Unter anderem wird an der Uniklinik Tübingen an einem solchen Impfstoff geforscht.

Fraglich ist auch, wie gut Impfstoffe ältere Menschen schützen können, also die Hauptrisikogruppe. Das mittlere Alter der Menschen, die am Coronavirus sterben, liegt in Deutschland bei 82 Jahren. Wie aus dem Nature-Artikel hervorgeht, sprachen ältere Menschen in Studien aber schlechter auf die Corona-Impfungen an. Dies ist auch bei anderen Impfungen der Fall: So schützt die Grippeimpfung ältere Menschen laut RKI nur zu etwa 50 Prozent. Die Corona-Impfungen müssten für einen besseren Schutz älterer Menschen womöglich noch weiterentwickelt werden, so Krammer. Nicht getestet wurden Impfungen bisher bei chronisch Kranken, die genau wie ältere Menschen zur Risikogruppe gehören.

Nebenwirkungen teilweise unbekannt

Vor allem wenn darüber nachgedacht werde, Kinder zu impfen, stelle sich die Frage nach der Verträglichkeit, schreibt Virologe Krammer. Viele der Impfstoffkandidaten hätten „relative starke“ Nebenwirkungen, wobei Kinder besonders stark auf Impfungen reagierten.

Klar ist: Je schneller Impfstoffhersteller auf den Markt drängen und je weniger Zeit in Studien investiert wird, desto höher ist das Restrisiko bei Sicherheitsaspekten. Schlechte Erfahrungen damit gab es bereits: Nachdem 2009 die Schweinegrippe H1N1 ausgebrochen war, hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA innerhalb kürzester Zeit den Wirkstoff Pandemrix zugelassen, obwohl nur begrenzt Daten vorlagen. Dann häuften sich die Berichte über Nebenwirkungen: Bei Kindern und Jugendlichen trat nach der Impfung vermehrt die unheilbare Nervenerkrankung Narkolepsie auf, die zu plötzlichen Muskelerschlaffungen und einer Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus führt.

Momentan laufen bei der europäischen Arzneimittelbehörde die ersten Zulassungsverfahren für Corona-Impfstoffe. Beantragt haben diese der Konzern Astra Zeneca und das Mainzer Unternehmen Biontech, das gemeinsam mit Pfizer eine Impfung entwickelt hat. Die Studien von Astra Zeneca hatten zweimal unterbrochen werden müssen, weil Versuchsteilnehmer plötzlich erkrankt waren. Einen Zusammenhang sah der Konzern aber nicht als erwiesen an. Der von Biontech und Pfizer entwickelte mRNA-Wirkstoff funktioniert nach einem neuartigen Prinzip. Mögliche Langzeitrisiken lassen sich daher schwer beurteilen.

Drosten: Entwicklung von Impfstoffen braucht mehr Zeit

Die Zulassungsbehörden haben nun die Aufgabe, zwischen Nutzen und Risiken der Impfstoffe abzuwägen. Eine Verantwortung wird auch den Mitgliedern der Ständigen Impfkommission zukommen, die in Deutschland die Impfempfehlungen für die Bevölkerung ausspricht.

Der Virologe Christian Drosten glaubt, dass die Impfungen vielleicht nicht für jeden geeignet sein werden. Im Interview mit der „Zeit“ hatte der Experte für Coronaviren am Dienstag gesagt, dass die Impfstoffe „möglicherweise nicht perfekt“ seien. Es könne sich zeigen, dass diese „nicht genügend schützen“ oder es „Nebenwirkungen gebe, die einer Empfehlung für Jüngere im Wege stehen.“