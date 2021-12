Corona-Impfstoff zum Inhalieren: Deutsches Forschungsteam entwickelt Neuheit

Anzeige

Hannover/München. Forschende aus München und Hannover arbeiten an einer Impfung, die inhaliert statt gespritzt wird. Das neue Mittel soll direkt in der Lunge seine Wirkung entfalten. Das Vakzin sollen die Menschen über ein Gerät inhalieren, das den Impfstoff vernebelt. Über ein Mundstück atmen die Impflinge feine Aerosole ein. Die Hoffnung der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, so den Impfschutz in der Lunge zu verstärken. Bei Hamstern habe das Team bereits gute Ergebnisse erzielt.

„Wir wollen die Immunantwort des Körpers auf den Erreger in dem Organ auslösen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Wir denken, dass die Immunreaktion dort am besten schützt“, sagt Professor Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ). Denn das Coronavirus befalle zuerst die oberen Atemwege. Bei einem schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 werde vor allem die Lunge stark geschädigt.

Gedächtniszellen in den Bronchien

Damit der Körper das Virus abwehren kann, brauche er nicht nur Antikörper. Auch langlebige, sogenannte Gedächtniszellen seien dafür wichtig. Normalerweise bildeten sich diese in Lymphknoten und Milz. Die Gedächtniszellen würden Viren wiedererkennen und die Abwehr in Gang setzen.

Das Ziel der Forschenden ist es, mittels des Inhalierens das Bilden von Gedächtniszellen direkt in den Bronchien sowie im Nasen-Rachen-Raum anzuregen. „Sie setzen sich dort fest und bleiben auch dort“, erklärt Förster, der auch Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ist, gegenüber der HAZ. Bei einer Infektion über die Atemwege, so die Idee, soll die Abwehr dann schneller anspringen. Außerdem könne die Übertragbarkeit des Virus verringert werden, falls sich der Körper bereits im Atemtrakt mit dem Krankheitserreger auseinandersetze.

Bald soll Studie an Menschen starten

Für ihre Impfung nutzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Modified-Vaccinia-Ankara-Virus (MVA), ein verändertes Pockenvirus, das gut erforscht sei. Dieses veränderte Pockenvirus diene häufig dazu, Teile von Krankheitserregern in den menschlichen Organismus zu schleusen. „Es kann in Zellen eindringen, sich aber nicht vermehren“, erklärt Förster. Unterstützung bekommt das hannoversche Team aus der bayerischen Hauptstadt von Gerd Sutter, Professor am Institut für Infektionsmedizin der Universität München. Er arbeite seit Jahrzehnten an der Weiterentwicklung dieses Impfvektors.

Bisher sei der Impfstoff zum Inhalieren nur an Tieren getestet worden. Die Forschenden haben mit den Ergebnissen aus diesen Vorstudien beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine Genehmigung für eine klinische Studie der Phase eins beantragt. Die Studie soll in Hannover stattfinden. Mutmaßlich ab Januar werden dafür 30 freiwillige Teilnehmende gesucht.