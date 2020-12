Corona-Impfstoff: Kommt die Zulassung jetzt doch schon am 23. Dezember?

Anzeige

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich auf der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts von der Nachricht überrascht. Er habe die „gute Nachricht“ selbst aus den Medien übernommen. Bislang hatte es geheißen, dass die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) am 29. Dezember entscheiden will, ob der mRNA-Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer eine Zulassung erhält. Nun berichten verschiedene Medien, unter anderem „Bild“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, dass die Ema den Impfstoff bereits am 23. Dezember zulassen wolle.

Ema bestätigt die frühere Zulassung nicht

„Bild“ berichtet, dass mit einer Zulassung am 23. Dezember noch in diesem Jahr mit den Corona-Impfungen begonnen werden könne – angeblich ist der 26. Dezember dafür im Gespräch.

Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema hat allerdings nicht bestätigt, dass der Corona-Impfstoff bereits am 23. Dezember für die EU zugelassen wird. Die Ema gehe weiterhin vom 29. Dezember aus, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag in Amsterdam. Auszuschließen sei aber ein früherer Zeitpunkt nicht. Während des laufenden Prüfverfahrens werde auch der Zeitrahmen laufend angepasst.

In den USA und Großbritannien ist der Impfstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech bereits mit einer Notzulassung auf dem Markt. Die Ema prüft die Daten für die EU-Mitgliedsstaaten und will bis spätestens 29. Dezember entscheiden.