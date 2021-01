Impfstoff von Johnson & Johnson: Schon nach einer Spritze zu 66 Prozent Schutz vor Covid-19

Anzeige

Anzeige

New York. Der US-amerikanische Pharmaziehersteller Johnson & Johnson hat erste Daten der klinischen Phase-3-Studien zu seinem Corona-Impfstoff Ad26.COV2-S veröffentlicht. Demnach zeigte sich schon nach einer Impfdosis eine 66-prozentige Wirksamkeit bei der Verhinderung einer moderaten bis schweren Erkrankung. Vor schwersten Covid-19-Krankheitsverläufen schützt das Vakzin sogar zu 85 Prozent.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Rund ein Drittel der Teilnehmer war älter als 60 Jahre

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Unser Ziel war es von Anfang an, eine einfache, wirksame Lösung für die größtmögliche Anzahl von Menschen zu schaffen und eine maximale Wirkung zu erzielen, um die Pandemie zu beenden“, sagte Alex Gorsky, CEO von Johnson & Johnson. „Wir sind stolz darauf, diesen kritischen Meilenstein erreicht zu haben, und unser Engagement, diese globale Gesundheitskrise zu bekämpfen, geht für alle und überall mit Dringlichkeit weiter.“

Johnson & Johnson hatte seine klinischen Phase-3-Studien in acht Ländern auf drei Kontinenten durchgeführt – unter anderem in den USA. Dort schützte der Impfstoff zu 72 Prozent vor einer moderaten bis schweren Corona-Erkrankung, wohingegen die Wirksamkeit in Südafrika nur 57 Prozent betrug. An der Südspitze des afrikanischen Kontinents hatten Forscher die neue Virusvariante B.1.351 entdeckt, die inzwischen auch in anderen Ländern festgestellt wurde.

Anzeige

Der Pharmaziehersteller teilte jedoch mit, dass sein Corona-Impfstoff „generell konsistent“ gewesen sei, unabhängig von der ethnischen Herkunft oder dem Alter der Probanden sowie den untersuchten Virusvarianten und Regionen. Mehr als 43.000 Menschen hatten an den klinischen Phase-3-Studien teilgenommen. Rund 34 Prozent von ihnen waren älter als 60 Jahre, etwa 41 Prozent hatten Vorerkrankungen wie Diabetes, Adipositas oder Bluthochdruck.

Anzeige

Studienteilnehmer entwickeln keine schwerwiegenden Nebenwirkungen

Das Einsetzen des Impfschutzes sei bereits zwei Wochen nach der Impfung beobachtbar gewesen, heißt es in dem von Johnson & Johnson veröffentlichten, klinischen Protokoll. Nach 28 Tagen habe die Impfung einen „vollständigen Schutz gegen Covid-19-bedingte Krankenhausaufenthalte und Todesfälle“ geboten. Zudem entwickelten die Geimpften keine schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Anaphylaxien – also akute, allergische Reaktionen. Die Gesamtfieberrate beziffert Johnson & Johnson mit neun Prozent. Die Studienteilnehmer sollen bis zu zwei Jahre lang weiter beobachtet werden, um mögliche, langfristige Nebenwirkungen zu dokumentieren.

Dass bereits eine einzelne Impfdosis für einen ausreichenden Schutz vor Covid-19 sorgt, biete das Potenzial, viele Menschen möglichst schnell zu immunisieren, sagte Mathai Mammen, globaler Leiter von Janssen Research & Development. Bei den bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Pfizer sowie Moderna sind hingegen zwei Impfdosen für eine vollständige Immunisierung notwendig.

Impfstoff kann bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden

Bei Ad26.COV2-S von Johnson & Johnson handelt es sich um einen Vektorimpfstoff. Er beruht auf einem harmlosen, menschlichen Schnupfenvirus (Adenovirus 26), das die Erbinformationen für das Spikeprotein des Coronavirus enthält. Bindet das Schnupfenvirus an die menschlichen Zellen, werden die genetischen Informationen freigegeben und Antigene von Sars-CoV-2 produziert, die dem Immunsystem präsentiert werden. So kann die gewünschte Immunantwort ausgelöst werden.

Anzeige

Der Vektorimpfstoff hat gegenüber den mRNA-Vakzinen einen weiteren Vorteil: Er kann einfacher gelagert und transportiert werden. Johnson & Johnson schätzt, dass Ad26.COV2-S rund zwei Jahre lang bei minus 20 Grad Celsius stabil bleibt, davon mindestens drei Monate bei Kühlschranktemperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius. Folglich könnten Hausärzte den Impfstoff problemlos in ihren Praxen verabreichen.

Wann wird Ad26.COV2-S in Europa zugelassen?

Die genauen Daten der klinischen Phase-3-Studien will der Pharmaziehersteller in den kommenden Wochen bei einem Fachmagazin einreichen. Außerdem plant das Unternehmen, Anfang Februar eine Notfallzulassung in den USA zu beantragen.

Anzeige

Wann ein Zulassungsantrag für Europa folgt, ist noch unklar. Im Zuge eines Rolling-Review-Verfahrens hat Johnson & Johnson bereits erste Daten zu seinem Impfstoff an die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema übermittelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilte am Freitag bei der Bundespressekonferenz in Berlin mit, dass er mit der Zulassung des Impfstoffes im zweiten Quartal des Jahres rechne.