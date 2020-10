Corona-Impfstoff von IDT: Was unterscheidet ihn von Curevac und Biontech?

Anzeige

Bekanntheit bei der Entwicklung möglicher Coronavirus-Impfstoffe aus Deutschland haben bislang vor allem die Firmen Biontech und Curevac erlangt. Vom Bund bekommen sie Fördergelder in Millionenhöhe, um in Kooperation mit Wissenschaftlern und Kliniken möglichst schnell und sicher ein Mittel zur Eindämmung der Pandemie zu entwickeln und in großem Stile zu produzieren. Weniger im Fokus der Öffentlichkeit, aber ebenfalls stark auf nationaler Ebene beteiligt ist noch ein drittes Unternehmen: IDT Biologika.

Erste Tests mit Freiwilligen haben Anfang Oktober begonnen. Verläuft die Phase I der Studie ohne Komplikationen, unterstützt das Bundesforschungsministerium zur Beschleunigung in Phase II mit finanzieller Unterstützung. Es geht um Zeit, denn ein Impfstoff gilt derzeit als einzige Möglichkeit, die Pandemie langfristig unter Kontrolle zu bekommen.

Vektorimpfstoff als Technologie gegen Corona

IDT Biologika füllt bereits einen potenziellen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 im Rahmen einer klinischen Studie ab. Rund 1000 Dosen stehen laut Angaben des Unternehmens bereit für erste Tests an Menschen. Dafür kooperiert die Firma mit Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF), der LMU München, der Universität Marburg und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). In Kooperation mit den Kliniken soll gesunden Freiwilligen zwischen 18 und 55 Jahren der Impfstoff verabreicht werden – in der sogenannten Phase I. Die klinische Prüfung leitet die UKE-Virologin Prof. Marylyn Addo.

Curevac und Biontech sind schon etwas weiter, ihre Impfstoffe werden bereits in den letzten Phasen II und III groß angelegt an bereits sehr vielen Menschen getestet. Während sie auf mRNA-Impfstoffe setzen, fokussiert sich IDT Biologika auf einen Vektorimpfstoff. Dieser basiert laut Firmenhomepage auf dem “Modifizierten Vacciniavirus Ankara” (MVA). Entstanden ist er schon vor mehr als 30 Jahren – als Impfstoff gegen Pocken.

Damit hat die Forschung bereits gute Erfahrungen gemacht: “Es kam zudem bereits erfolgreich und mit sehr guter Verträglichkeit bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Mers-Coronavirus zum Einsatz, das auf der Arabischen Halbinsel vorkommt, von Dromedaren mit oft tödlichen Folgen auf den Menschen übertragen wird und eng mit Sars-CoV-2 verwandt ist”, erklärt das Unternehmen. IDT habe dann während der Coronavirus-Pandemie ein Verfahren entwickelt, das die großtechnische Produktion dieses Vektorimpfstoffs möglich mache.

Bis der Impfstoff groß angelegt verabreicht wird, dürfte es aber noch dauern. Noch ist unklar, wie viele Impfungen nötig sind, ob und wie lange ein Patient immun gegen das Virus bleibt und welche Nebenwirkungen auftreten können. Deshalb durchläuft auch dieser Impfstoff mehrere Phasen einer groß angelegten klinischen Studie, bevor er zugelassen werden kann. Das Paul-Ehrlich-Institut rechnet nicht vor Anfang 2021 mit Impfstoffzulassungen in Europa.

Vektorimpfstoff und mRNA: Was passiert im Körper?

Vektorimpfstoffe und mRNA-Impfstoffe unterscheiden sich laut Paul-Ehrlich-Institut in der Art der genetischen Information und darüber, wie diese in die Zellen gelangt.