Corona-Impfstoff von Biontech: US-Arzneimittelbehörde FDA bestätigt hohe Wirksamkeit

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine hohe Schutzwirkung attestiert. Am Dienstag veröffentlichte die FDA eine Analyse des Impfstoffs, die einen ersten detaillierten Einblick in die zugrundeliegenden Studienergebnisse bietet. Am Donnerstag wird ein unabhängiges Expertengremium die Daten in Augenschein nehmen und dann abstimmen, ob sie den Einsatz des Impfstoffs empfiehlt. Diese Abstimmung ist nicht bindend, die FDA folgt üblicherweise aber der Empfehlung. Ob der Impfstoff in den USA angewendet werden darf, wird vermutlich in den Tagen darauf entschieden.

Impfstoff soll eine Wirksamkeit von 95 Prozent haben

In Großbritannien begann der Gesundheitsdienst NHS bereits am (heutigen) Dienstag, die von Pfizer und Biontech entwickelte Impfung einzusetzen.

Pfizer und sein deutscher Partner Biontech erklärten jüngst, die Impfdosen hätten nach bisherigen Studienergebnissen eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Wie lange der etwaige Impfschutz anhält, ist noch unbekannt. Die 44.000 Menschen umfassende Studie der Pharmakonzerne ist noch nicht abgeschlossen. Der Impfstoff käme vorerst lediglich über eine Notfallzulassung auf den Markt.