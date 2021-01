Grünes Licht für Astrazeneca: Was bedeutet das für Deutschland?

Anzeige

Anzeige

Der Impfstoffhersteller Astrazeneca hatte zuletzt für negative Schlagzeilen gesorgt. Grund war die Debatte mit der Europäischen Union (EU) um einen Engpass bei den lieferbaren Impfstoffdosen. Mitten im Streit kam am Freitagnachmittag dann aber ein positives Signal: die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine Zulassung seines Vektorimpfstoffs AZD1222 von Astrazeneca empfohlen. Auch die EU-Kommission hat das Mittel gegen Covid-19 noch am Abend zugelassen.

Das gemeinsam mit Forschern aus Oxford entwickelte und international in vier klinischen Studien mit rund 24.000 Teilnehmern geprüfte Präparat ist neben dem von Biontech/Pfizer und Moderna das nun dritte als wirksam, sicher und verträglich befundene Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Ständige Impfkommission (Stiko) als das Gremium für die konkrete Impfempfehlung in Deutschland begrüßt die EMA-Entscheidung. Die Stiko will aber eine Anwendung des Impfstoffs gemäß ebenfalls am Freitag aktualisierter Impfempfehlung für Deutschland vorerst nur für Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren begrenzen. Damit sondert sie sich von der EMA ab, die explizit keine Altershöchstgrenze ausgesprochen hatte.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland vorerst nur für Jüngere

Insgesamt schützt das Astrazeneca-Mittel der EMA-Auswertung zufolge nicht so stark wie die Präparate von Biontech und Moderna. Aber immerhin zu 59,5 Prozent wird laut EMA-Analyse eine symptomatische Covid-19-Erkrankung verhindert. Laut EMA lägen bisher zwar „nicht genügend Ergebnisse bei älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern über 55 Jahre alt vor, um eine sichere Aussage darüber zu treffen, wie gut der Impfstoff in dieser Altersgruppe wirkt“. Es werde jedoch „ein Schutz“ erwartet, da in dieser Altersgruppe typische Immunreaktion wie bei anderen Impfstoffen beobachtet worden seien.

Das ist kein negatives Votum zum Impfstoff, sondern besagt nur, dass aktuell die Datenlage für diese Altersgruppe nicht ausreichend ist. Thomas Mertens, Stiko-Vorsitzender

Anders urteilt die Stiko. „Die Daten sind aus unserer Sicht in der Gruppe der über 65-Jährigen nicht ausreichend, um wirklich etwas über die Wirksamkeit zum Schutz vor Erkrankung aussagen zu können“, erklärte Thomas Mertens, Stiko-Vorsitzender bei einem Gespräch mit dem Science Media Center. „Das ist kein negatives Votum zum Impfstoff, sondern besagt nur, dass aktuell die Datenlage für diese Altersgruppe nicht ausreichend ist.“ In den nächsten Wochen seien aber weitere Daten aus den noch laufenden Studien und Daten nach den Impfungen überall in der Welt zu erwarten. „Es ist durchaus möglich, dass die Stiko die Empfehlung also noch einmal ändert“, so Mertens, der sich über das Vorgehen der EMA mit keiner Altersbegrenzung trotz zu geringer Datenlage als „nicht wirklich sehr glücklich“ zeigte.

Astrazenecas Corona-Impfstoff als sicher, verträglich und praktikabel befunden

Das ist jetzt ein Impfstoff, der auch über die Breite in den Hausarztpraxen verimpft werden kann. Clemens Wendtner, Infektiologe

Aber: Es besteht der Stiko zufolge kein Zweifel bei der Sicherheit des Impfstoffes. Er habe sich in mehreren Studien als verträglich, sicher und auch effizient gezeigt, um vor Erkrankung zu schützen. Dafür brauche es zwei volle Dosen, verabreicht in einem Zeitraum von vier bis zwölf Wochen, injiziert per Spritze in den Oberarm. „Der Impfstoff ist sehr viel besser als sein Ruf“, betont auch der Infektiologe Clemens Wendtner von der München-Klinik Schwabing beim SMC-Briefing. „Das Ziel, das wir alle haben, ist doch, dass wir doch in relativ kurzer Zeit möglichst viele Menschen impfen“, sagte der Corona-Experte. Mit der Astrazeneca-Zulassung sei man diesem Ziel wieder ein Stück nähergekommen. Der Impfstoff sei zudem massentauglich und weniger komplex bei der Kühlung. „Das ist jetzt ein Impfstoff, der auch über die Breite in den Hausarztpraxen verimpft werden kann“, so Wendtner.

Noch ist nicht klar, ob sich das Astrazeneca-Mittel gegen die Mutationen als gleich wirksam erweise. Die Geschwindigkeit der Impfungen sei deshalb entscheidend, auch zum Aufbau der Herdenimmunität, durch die die Pandemie gestoppt werden könnte. Konkrete Angaben seien derzeit nicht machbar, wann genau die Herdenimmunität durch Impfungen erreicht werden könne, erklärte Mertens. Es gebe noch viele offene Fragen, die darauf Einfluss haben. Neben der Ausbreitung von Mutanten sei noch nicht endgültig klar, inwieweit alle drei Impfstoffe auch vor der Weitergabe des Virus an andere schützen. Unklar ist auch, wie lange der Impfschutz nach Impfung anhält.

Anzeige

Astrazeneca, Biontech und Moderna: Impfreihenfolge verändern?

Wer aber bekommt in Deutschland nun welchen Impfstoff und in welcher Reihenfolge? Darüber müssen der Stiko zufolge nun Bund und Länder entscheiden. Sie sind für die Umsetzung der Stiko-Empfehlung zuständig. Es sei laut Mertens wünschenswert, dass alle Länder gleiche Regeln vereinbaren. „Es ist auch erstrebenswert, sehr schnell sehr viel Impfstoff an die Leute zu bringen“, betonte Wendtner. „Je früher das gelingt, desto besser sind wir geschützt – auch vor der Gefahr der neuen Mutationen.“ Das sei jetzt ein zeitkritisches Moment.

Deshalb sei die Zulassung des Astrazeneca-Mittels eine Chance, möglicherweise auch Personen früher zu impfen, die nicht in die höchste Prioritätsgruppe fallen. „Wir könnten strategisch sagen, die mRNA-Impfstoffe bei Älteren zu impfen, den Astrazeneca-Impfstoff auch jüngeren Personen anbieten, die sonst vielleicht später drankämen“, schlägt Wendtner vor.

Ungeklärt ist auch noch, wie viele Impfdosen von Astrazeneca in naher Zukunft in die EU-Staaten geliefert werden können. Seit dieser Woche gibt es einen Streit mit der EU-Kommission, weil das Unternehmen statt der ursprünglich erwarteten 80 Millionen Impfdosen im ersten Quartal nur 31 Millionen ausliefern will. Der Grund seien Produktionsprobleme und unpräzise Vertragsvereinbarungen. Diese Erklärung ist den EU-Behörden zufolge aber unzureichend. Die EU-Kommission hat nach der Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag den Vertrag mit Astrazeneca veröffentlicht – allerdings wurden Preisvereinbarungen geschwärzt.