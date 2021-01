Corona-Impfstoff von Astrazeneca: EMA empfiehlt bedingte Zulassung

Anzeige

Es gibt grünes Licht für die bedingte Zulassung eines weiteren Impfstoffs gegen Covid-19 in der Europäischen Union. Das vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca in Kooperation mit Oxford-Forschern entwickelte Vakzin „AZD1222″ wurde für geeignet befunden. Das teilte die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Freitag mit, nachdem die Mitglieder des Gremiums die Daten aus den Zulassungsstudien eingängig geprüft hatten. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen. Das gilt allerdings als Formsache.

Der Impfstoff wurde für Personen ab 18 Jahren empfohlen. Er könne auch bei älteren Erwachsenen angewendet werden, heißt es in einer Mitteilung der EMA zur Zulassung. Bei älteren Teilnehmern der Studienteilnehmer über 55 Jahre lägen zwar noch nicht genügend Ergebnisse vor, um eine Aussage darüber zu treffen, wie gut der Impfstoff in dieser Gruppe funktioniert. „Es wird jedoch ein Schutz erwartet, da in dieser Altersgruppe eine Immunantwort beobachtet wird und diese auf Erfahrungen mit anderen Impfstoffen beruht“, heißt es seitens der EMA.

Astrazeneca-Impfstoff ist drittes Vakzin in der EU gegen Covid-19

In Großbritannien wird das Präparat bereits seit Januar eingesetzt, in allen Altersgruppen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfiehlt den Einsatz des Impfstoffes bislang hingegen nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahre. Die Daten für die Wirksamkeit bei Älteren reichten noch nicht für eine umfassende Zulassung aus.

Der Impfstoff von Astrazeneca ist damit neben den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna der dritte Impfstoff gegen Covid-19, der in der EU und damit auch Deutschland verteilt werden kann. Anders als die mRNA-Impfstoffe handelt es sich bei „AZD1222″ um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Der Stoff enthält harmlose Schimpansen-Viren, deren Oberfläche so verändert wurden, dass sie den Bauplan für ein bestimmtes Eiweiß des Sars-CoV-2-Virus enthalten. Damit entwickelt der Körper eine Immunantwort gegen das Coronavirus.

Astrazeneca-Impfstoff vorerst nicht für über 64-Jährige geeignet

Das Mittel wies in vier klinischen Studien im Vergleich zu den anderen beiden zugelassenen Impfstoffen eine geringere Wirksamkeit auf. In der EMA-Empfehlung ist nun von 60 Prozent Effektivität gegen Covid-19 die Rede. Für den vollen Impfschutz braucht es zwei volle Impfdosen, die im Abstand von vier bis 12 Wochen verabreicht werden. Wie auch bei den Präparaten von Biontech und Moderna wird das Mittel in den Arm injiziert. Dafür soll der Astrazeneca-Stoff günstiger und in der Logistik einfacher zu handhaben sein. „AZD1222″ kann auf längere Sicht bei Kühlschranktemperatur gelagert werden und könnte damit auch in Arztpraxen einfacher zum Einsatz kommen.

Ungeklärt ist noch, wie viele Impfdosen von Astrazeneca in naher Zukunft in die EU-Staaten geliefert werden können. Seit dieser Woche gibt es einen Streit mit der EU-Kommission, weil das Unternehmen statt der ursprünglich erwarteten 80 Millionen Impfdosen im ersten Quartal nur 31 Millionen ausliefern will. Der Grund seien Produktionsprobleme und unpräzise Vertragsvereinbarungen. Diese Erklärung ist den EU-Behörden zufolge aber unzureichend. Die EU-Kommission hat nach der Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag den Vertrag mit Astrazeneca veröffentlicht – allerdings wurden Preisvereinbarungen geschwärzt.