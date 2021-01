Astrazeneca: Das ist über den Corona-Impfstoff AZD1222 bekannt

Anzeige

Der britisch-schwedische Arzneimittelkonzern Astrazeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union (EU) beantragt. Wird das vom Pharmaunternehmen und der Universität in Oxford entwickelte Vakzin genehmigt, wäre es das dritte zugelassene Präparat gegen das Coronavirus in der EU. Anders als bei den bisher zugelassenen Vakzinen handelt es sich dabei nicht um einen mRNA-Impfstoff. Und auch in vielen anderen Aspekten unterscheidet sich der Impfstoff AZD1222 von den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna.

1. Wie funktioniert der Impfstoff von Astrazeneca im Körper?

Anders als die Vakzine von Moderna und Biontech, handelt es sich bei dem Präparat von Astrazeneca nicht um einen mRNA-Impfstoff. Das Astrazeneca-Vakzin ist vektorbasiert und setzt auf ein Verfahren, das bereits bei vielen Impfungen angewandt wird. Hierbei wird Erbmaterial des Coronavirus mit Hilfe einer abgeschwächten Version eines harmlosen Erkältungsvirus von Schimpansen in die Körperzellen gebracht. Dadurch wird die Bildung von spezifischen Antikörpern und auch von T-Zellen gefördert, die beide für Immunabwehr gegen Covid-19 wichtig sind.

2. Wie sicher ist das Astrazeneca-Vakzin?

Als erster Hersteller eines Corona-Impfstoffs hat Astrazeneca die Zwischenergebnisse seiner Phase-III-Studie in einem Fachjournal mit Peer Review veröffentlicht. Das heißt, auch unabhängige Experten haben die Wirksamkeit des Impfstoffes gegen Covid-19 begutachtet. In der in der renommierten Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie wird der Impfstoff für „sicher und wirksam“ befunden. Unter den 23.745 Probanden traten bei 168 im Zeitraum von fast dreieinhalb Monaten 175 schwere unerwünschte Wirkungen auf. Davon wurden 91 der Kontrollgruppe und 84 der Gruppe zugeordnet, die mit dem Vakzin geimpft wurde. Zehn Studienteilnehmer mussten in einer Klinik behandelt werden. Dabei kam es zu zwei schweren Verläufen und einem Todesfall – jedoch waren alle zehn Fälle in der Kontrollgruppe aufgetreten, die Teilnehmer hatten den Impfstoff also nicht erhalten.

3. Welche Impfreaktionen sind bekannt?

Über das Astranzeneca-Vakzin wurden insgesamt über ähnliche unerwünschten Reaktionen berichtet, wie bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna. Die Studienteilnehmer beklagten sich häufiger über Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle (86 Prozent), Müdigkeit (53 Prozent), Kopfschmerzen (52,6 Prozent), eine allgemeines Krankheitsgefühl (44,2 Prozent), Muskelschmerzen (44 Prozent), Fiebrigkeit (33,9 Prozent), Schüttelfrost (31,9 Prozent) und Übelkeit (21,9). Die britische Regierung hat zudem darauf hingewiesen, dass es in seltenen Fällen zu Schwindel, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, vergrößerten Lymphknoten sowie Fieber, exzessivem Schwitzen und Hautsausschlag kommen kann.

4. Wie wirksam ist die Impfung?

Im Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna hatte das Vakzin von Astrazeneca eine geringere Wirksamkeit. Nach der Gabe zweier Impfdosen bietet AZD1222 einen Schutz von etwa 70 Prozent gegen Covid-19, so die Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie. Die Wirksamkeit des Biontech-Präparats lag hingegen bei 95 Prozent, im Falle von Moderna bei 94,5 Prozent. Die Schutzwirkung hängt den bisherigen Studienergebnissen zufolge dabei stark von der Dosis ab. Der Schutzeffekt lag bei 62 Prozent, wenn die Teilnehmer die vorgesehenen zwei vollen Dosen bekommen hatten. Wurde jedoch zunächst eine halbe und erst beim zweiten Mal eine volle Dosis verabreicht, konnte eine Wirksamkeit von 90 Prozent errechnet werden.

Bei der Dosierung mit einer halben und einer ganzen Dosis handelte es sich eigentlich um einen Fehler während der Phase-III-Studie. Ein „glücklicher Zufall“, wie Mene Pangalos, Vizepräsident der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung bei Astrazeneca, den Fehler bezeichnete – denn das Vakzin war bei dieser Dosierung wirksamer. Im Vereinigten Königreich wird der Impfstoffung seit der Zulassung jedoch vorerst in zwei vollen Dosen in einem Abstand von vier bis zwölf Wochen verabreicht.

5. Worin unterscheidet sich der Impfstoff von den mRNA-Impfstoffen?

Obwohl die Wirksamkeit im Vergleich zu den Vakzinen und Biontech und Moderna geringer ist, setzen viele Länder viel Hoffnung auf AZD1222. Denn der Impfstoff von Astrazeneca hat gegenüber den mRNA-Präparaten einen Vorteil: Statt bei minus 70 oder minus 20 Grad Celsius, kann der Impfstoff auch bei Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad transportiert und gelagert werden. Das mache es dem Münchner Infektiologen Clemens Wendtner zufolge einfacher, ihn auch in Ländern mit weniger Ressourcen für aufwendige Kühlketten einzusetzen. Neben der einfacheren Lagerung punktet das Präparat von Astrazeneca auch bei den Kosten, die bei nur 1,78 Euro pro Dosis liegen. Zum Vergleich: In der Preisliste stehen Moderna mit 14,70 Euro pro Dosis und Biontech/Pfizer mit zwölf Euro pro Dosis weiter oben.

Eines haben aber alle drei Impfstoff gemeinsam: Sie richten sich alle gegen das Spikeprotein von Sars-CoV-2. Mit Hilfe des Spikeproteins kann das Virus in die menschlichen Körperzellen der Atemwege eindringen – und ist somit dessen wichtigste Waffe. Gleichzeitig ist das Spikeprotein die verwundbarste Stelle des Virus, da es auch Bindungsstelle für neutralisierende Antikörper sein kann.

6. Wo ist der Impfstoff von Astrazeneca bereits zugelassen?

Als erstes und bisher einziges Land der Welt hat das Vereinigte Königreich den vom Pharmaunternehmen Astrazeneca hergestellten Corona-Impfstoff noch Ende Dezember zugelassen. Astrazeneca hat am Dienstag nun auch die Zulassung in der EU beantragt. Nach einer Prüfung könnte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) wahrscheinlich zum 29. Januar grünes Licht für das Vakzin geben. Die EU hat von dem Astrazeneca-Impfstoff bereits 400 Millionen Dosen bestellt.

7. Schutzdauer, Nebenwirkungen: Welche Fragen bleiben beim Astrazeneca-Impfstoff noch offen?

Bislang ist bei Astrazeneca und den in der EU bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffen noch unklar, wie lange der Schutz der Impfung gegen das Coronavirus anhält. Zudem muss noch erforscht werden, ob es zu schwereren unerwünschten Nebenwirkungen bei einer Impfung kommen kann. Bislang hat Astrazeneca noch von keinen schwerwiegenden Impfreaktionen bei den Studienteilnehmern berichtet. In Bezug auf den Schutz für ältere Menschen, bei denen die Immunreaktion bei einer Impfung tendenziell schlechter ausfällt, konnte der britisch-schwedische Konzern bereits ein positives Signal senden: In der Phase-II berichtete Astrazeneca, dass die über 70-jährigen Studienteilnehmer den Impfstoff ähnlich gut vertragen hätten wie die Jüngeren. Doch noch lassen sich kaum verlässliche Aussagen zu älteren Menschen treffen – die Analysen dazu liefen noch weiter, berichten die Forscher in „The Lancet“.