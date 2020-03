Corona-Impfstoff: USA sind bereit für erste klinische Tests

Anzeige

Washington. Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hat nach Angaben von Gesundheitsminister Alex Azar grünes Licht für erste klinische Tests eines potenziellen Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus gegeben. Das sagte Azar am Dienstag nach einem Besuch des Nationalen Gesundheitsinstituts in Bethesda (Maryland) mit US-Präsident Donald Trump und dem Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci. Fauci betonte, damit ändere sich nichts am bisherigen Zeitplan für einen möglichen Impfstoff. "Der ganze Prozess wird mindestens ein oder eineinhalb Jahre dauern." Fauci war von vornherein von diesem Zeitrahmen ausgegangen. Etliche Labors weltweit forschen derzeit an Impfstoffen gegen Covid-19.

In den USA sind neun Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben

In den USA stieg die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 unterdessen auf neun an. Alle Toten wurden im Bundesstaat Washington an der Westküste gemeldet. Azar sagte, inzwischen seien 108 Fälle von Infektionen in den USA festgestellt worden. Trump hat sich in den vergangenen Tagen bemüht, eine etwaige Gefahr durch das Virus in den Vereinigten Staaten herunterzuspielen. Er betonte wiederholt, dass die USA auf eine mögliche Ausbreitung vorbereitet seien.

Coronavirus: Diese Maßnahmen schützen mich

Nach Angaben der Weltsgesundheitsorganisation WHO gibt es vier mögliche Kandidaten für einen Impfstoff, von denen sich hoffentlich zwei als vielversprechend herausstellen, sagte die Chefwissenschaftlerin der WHO, Soumya Swaminathan, kürzlich. Zu den drängendsten Aufgaben gehöre auch die Entwicklung einfacherer Tests zum Nachweis von Infektionen.

Vier Impfstoffkandidaten laut WHO

In den USA beispielsweise arbeiten Forscher des Biotechunternehmens Moderna aus Massachusetts mithilfe von MRNA-Technologie daran, dem menschlichen Immunsystem beizubringen, das Virus rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.

Zudem gab die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), eine weltweite Allianz zwischen Regierungen, der WHO, der EU-Kommission, Forschungseinrichtungen, der Impfstoffindustrie und privaten Geldgebern, bekannt, drei Programme zur Entwicklung eines Impfstoffes für das neue Virus einzurichten. Dafür arbeitet die CEPI mit dem Pharmakonzern Inovio und der Universität Queensland zusammen.

Virologen in Marburg nutzen Impfstoffplattform

Forschungen in Deutschland betreibt unter anderem das Institut für Virologie an der Universität Marburg. Die Wissenschaftler nutzen dafür eine sogenannte Impfstoffplattform, erläutert der Direktor des Instituts, Stephan Becker. Mit diesem Verfahren sollen möglichst schnell Gegenmittel für neue Viren gefunden werden. „Man kann aber nicht erwarten, dass man bereits in der ersten Ausbruchphase eines neuen Virus einen Impfstoff zur Verfügung hat“, betont Becker, der mit seinem Team schwerpunktmäßig hochansteckende Erreger erforscht.

dpa