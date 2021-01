Corona-Impfstoff von Moderna: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu mRNA-1273

Anzeige

Anzeige

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Pharmapartner Pfizer könnte nun auch bald das Vakzin des US-Herstellers Moderna in der EU genehmigt werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich am Mittwoch über die Empfehlung entscheiden. In den USA und in Kanada ist der Impfstoff bereits zugelassen. Was ist bereits über den Impfstoff mRNA-1273 bekannt – und was nicht?

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

1. Wie funktioniert der Impfstoff im Körper?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Vakzin von Moderna ist – ebenso wie das vom Hersteller Biontech – ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Die Technologie enthält einen Bauplan für das Spikeprotein von Sars-CoV-2, das dem Coronavirus wegen seiner zackenartigen Form einer Krone seinen Namen gibt und auch dessen wichtigste Waffe ist. Denn das Virus kann mit Hilfe des Spikeproteins in die menschlichen Körperzellen der Atemwege eindringen. Gleichzeitig ist das Spikeprotein die verwundbarste Stelle des Virus, da es auch Bindungsstelle für neutralisierende Antikörper sein kann. Damit können Impfstoffe über diese Stelle das Virus angreifen.

Die RNA ist eine Arbeitskopie der DNA, die in unserem Zellkern vorliegt. Bei einem mRNA-Impfstoff wird die RNA mit Hilfe von lipidhaltiger Nanopartikel in die Zelle geschleust und dort in ein Antigen übersetzt. Dadurch kann das Immunsystem das benötigte Antigen beim Kontakt der geimpften Person mit Sars-CoV-2 erkennen und die Infektion gezielt bekämpfen. Das in Deutschland für Impfstoffzulassungen zuständige Paul-Ehrlich-Institut betont dabei, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass die von den Körperzellen nach der Impfung aufgenommene mRNA in DNA umgeschrieben wird.

Anzeige

2. Wie sicher ist der Impfstoff von Moderna?

Die Phase-III-Studie zum RNA-Impfstoff mRNA-1273 von Moderna umfasste insgesamt mehr als 30.000 Probanden, wovon gut die Hälfte den Impfstoff erhielt und die anderen als Kontrollgruppe diente und ein Placebomittel erhielt. Dabei sollen bei den Geimpften keine ernstzunehmenden, schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten sein. Dennoch betont Moderna, dass der Impfstoffe mit geringer Wahrscheinlichkeit schwere allergische Reaktionen verursachen könnte. Mögliche Symptome seien Schwierigkeiten beim Atmen, Schwellungen im Gesicht und Hals, ein schneller Herzschlag, ein schlimmer Hautausschlag über den gesamten Körper sowie Schwindel und Kraftlosigkeit. Die Sicherheit des Impfstoffs wird auch nach einer Zulassung weiterhin überwacht, da seltene Nebenwirkungen oft erst bei einer breiten Anwendung beobachtet werden.

Anzeige

3. Welche Impfreaktionen und Nebenwirkungen sind bekannt?

Laut einer Analyse der US-Gesundheitsbehörde FDA waren die häufigsten Nebenwirkungen Reaktionen an der Injektionsstelle (91,6 Prozent), Müdigkeit (68,5 Prozent), Kopfschmerzen (63,0 Prozent), Muskelschmerzen (59,6 Prozent), Gelenkschmerzen (44,8 Prozent) und Schüttelfrost (43,4 Prozent). Die FDA hatte zudem beobachtet, dass 0,2 bis 9,7 Prozent der Teilnehmer schwerere unerwünschte Reaktionen wie Fieber erlitten hatten. Diese traten nach der zweiten der beiden Impfungen häufiger auf und betrafen vorwiegend jüngere Teilnehmer.

Im Vergleich zum Biontech-Impfstoff traten Nebenwirkungen bei einer Impfung mit mRNA-1273 etwas häufiger auf. Unter anderem Muskelschmerzen (38 Prozent) und Schüttelfrost (32 Prozent) waren nach einer Impfung mit dem Biontech-Impfstoff seltener.

Nach den ersten Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna in den USA berichtete ein Arzt aus Bosten nach der Injektion von starken allergischen Reaktionen. Er habe mit Schwindel und Herzrasen auf die Impfung reagiert. Ähnliche Symptome sind auch schon beim Biontech-Pfizer-Impfstoff in Großbritannien und den USA aufgetreten.

Anzeige

4. Wie wirksam ist die Impfung?

Moderna errechnete aus den Daten der Studien eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent. Insgesamt erkrankten bislang 95 Studienteilnehmer an Covid-19. Davon entfielen nur 5 Fälle auf die tatsächlich geimpften Probanden, 90 Fälle wurden in der Kontrollgruppe diagnostiziert. Daraus errechnet sich eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent. Dabei unterschied sich die Wirksamkeit leicht zwischen den Altersgruppen: Während sich bei den 18- bis 65-Jährigen Probanden laut FDA eine Wirksamkeit von 95,6 ergab, wies das Vakzin den Studiendaten zufolge bei den über 65 Jahre alten Teilnehmern eine Wirksamkeit von 86,4 Prozent auf und war somit etwas weniger wirksam in dieser Altersgruppe. Im Abstand von einem Monat sind dabei laut FDA zwei Impfdosen von jeweils 100 Mikrogramm nötig, um das Immunsystem optimal auf eine echte Infektion vorzubereiten. Zu der Dauer des Schutzes vor dem Coronavirus nach einer Impfung liegen noch keine aussagekräftigen Daten vor.

5. Wie muss der Impfstoff gekühlt und gelagert werden?

Der wichtigste Unterschied zwischen den Impfstoffen Moderna und Biontech ist, dass mRNA-1273 bis zu 30 Tage in einem normalen Haushaltskühlschrank bei zwei bis acht Grad Celsius gelagert werden kann. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer muss hingegen auf minus 70 Grad gekühlt werden und kann nur fünf Tage lang im Kühlschrank gelagert werden.

Anzeige

6. Wo ist der Impfstoff von Moderna bereits zugelassen?

Am 18. Dezember 2020 erhielt das Moderna-Vakzin eine Notfallzulassung von der FDA in den USA. Auch in Kanada ist der Impfstoff bereits zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich am Mittwoch (6. Januar) über die Empfehlung eines zweiten Corona-Impfstoffes für die EU auf Mittwoch entscheiden. Bei einer positiven Empfehlung der EMA muss noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache und könnte in kürzester Zeit geschehen. Die EU hat bei Moderna bereits 160 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt.