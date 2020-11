Johnson & Johnson startet neuen Corona-Impfstoff-Test

Anzeige

New Brunswick. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson erprobt ab sofort seinen experimentellen Corona-Impfstoff im Rahmen einer neuen Spätstudie. Diesmal würden zwei Impfdosen verabreicht, teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit. Geplant sei die Einbindung von bis zu 30.000 Probanden. Im neuen Testlauf sollen Freiwillige zunächst entweder das Vakzin oder ein Placebo erhalten, 57 Tage später eine zweite Dosis.

Länder mit hoher Inzidenz dabei - auch Deutschland

Vorgenommen wird die Studie in den USA, Deutschland, Belgien, Kolumbien, Frankreich, den Philippinen, Südafrika, Spanien und dem Vereinigten Königreich - also an Orten, die wegen ihrer hohen Inzidenz ausgewählt wurden. Diese steht für die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Ausschlaggebend war zudem, dass in diesen Ländern schnell mit Versuchen begonnen werden kann.

Seit Ende September erprobt Johnson & Johnson bereits einen Impfstoff mit einzelner Dosis. Eine kleine, frühe Studie kam zum Ergebnis, dass das Vakzin eine starke Immunantwort auslöst und gut vertragen wird.