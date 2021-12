Kinderärzte fürchten, zu wenig Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zu bekommen

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf, Essen. Zum Start der Corona-Schutzimpfung für Fünf- bis Elfjährige befürchten Kinderärztinnen und Kinderärzte, nicht genügend Impfstoff zu bekommen. Für die Impfung der Jugendlichen ab zwölf Jahren bekämen die Praxen „oftmals gerade die Hälfte des bestellten Impfstoffs“, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, der in Düsseldorfer „Rheinischen Post“ am Montag. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erklärte gegenüber den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe ebenfalls am Montag, durch das neue Impfangebot könnten Schulkinder besser geschützt und der Präsenzunterricht gesichert werden.

Damit das Impfen ein Erfolg werde, brauche man auch die Impfstoffe, erklärte Kinderärzte-Präsident Fischbach. Das habe leider schon bei den über Zwölfjährigen nicht funktioniert. Die Sorge sei groß, dass es bei den Vakzinen für die Jüngeren ähnlich aussehen werde. Da voraussichtlich nicht alle Praxen bei den Kinderimpfungen mitmachten, sei es richtig, dass auch die kommunalen Impfstellen beteiligt seien.

Impfungen an Schulen in Zukunft sinnvoll

Auch die Vorsitzende des Bundesverbandes der Amtsärztinnen und -ärzte, Ute Teichert, bezeichnete den Weg über die Kinderarztpraxen und separate Impfstraßen in den Impfzentren als „richtig“. Impfungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst direkt in Schulen und Kitas hätten früher und intensiver geplant werden müssen, sagte Teichert der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ am Montag. Bei künftig nötigen Auffrischungsimpfungen halte sie dies aber für durchaus machbar und auch sinnvoll.

Anzeige

Stiko-Mitglied Martin Terhardt warnte davor, bei Impfungen für Kinder auf Familien Druck auszuüben. Eltern, die Zweifel hätten, sollten nicht gedrängt werden, sagte der Berliner Kinder- und Jugendmediziner Martin Terhardt am Montag im WDR-Morgenecho. „Auch nicht von der Gesellschaft, durch Druck auf die Kinder und auf die Familien“, mahnte der Mediziner. Eltern, „die ihre Kinder unbedingt impfen lassen wollen“, hätten jetzt die Möglichkeit.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Terhardt verteidigte die Impfempfehlung der Stiko, zunächst Kinder mit Vorerkrankungen zu impfen. Kinder könnten geimpft werden, um sie vor ihrem seltenen Risiko von schwerer Erkrankung zu schützen. „Aber sie haben hauptsächlich ein Risiko, sich anzustecken und ein ganz geringes Risiko, schwer krank zu werden.“

Zu wenig kindgerechte Aufklärung

Die Bundesschülerkonferenz forderte demgegenüber „flächendeckend Aufklärungs- und Impfkampagnen in Schulen“. Gerade die kindgerechte Aufklärung fehle an vielen Stellen, sagte Generalsekretärin Katharina Swinka den Funke-Zeitungen.

Bundesministerin Stark-Watzinger rief dazu auf, die Impfangebote für Kinder zu nutzen. Die Impfung biete „einen guten Schutz, auch und gerade für Kinder mit Vorerkrankungen“. Auch müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, „um erneute flächendeckende Schulschließungen zu verhindern“.