Corona-Impfstoff: China stimmt allgemeiner Verwendung von Sinovac zu

Taipeh. China hat die Verwendung des Impfstoffs des chinesischen Unternehmens Sinovac gegen das Coronavirus ausgeweitet. Eine Aufsicht machte mit einer Zustimmung am Freitag den Weg für die allgemeine Nutzung von CoronaVac frei, wie die chinesische Verwaltung für medizinische Produkte am Samstag mitteilte.

Bislang durften unter einer Notfallzulassung vom Juli Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Angestellte staatlicher Unternehmen in China mit dem Impfstoff geimpft werden.

Sinovac wird in fünf Länder verabreicht - Experten skeptisch

Der Impfstoff von Sinovac ist an mindestens zehn weitere Länder verkauft worden. In mindestens fünf anderen Ländern wird damit geimpft. Er ist wegen fehlender Transparenz kritisch betrachtet worden. Das hat vor allem mit unterschiedlichen Daten zur Wirksamkeit in verschiedenen Ländern zu tun. Behördenvertreter in der Türkei teilten mit, die Wirksamkeitsrate betrage 91,25 Prozent. Bei einer deutlich größeren Studie in Brasilien gaben Behördenvertreter zunächst eine Wirksamkeitsrate von 78 Prozent bekannt, dann wurde sie auf etwas mehr als 50 Prozent gesenkt.