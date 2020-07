Corona-Impfstoff: Britische Forscher nach Start von Testserie zuversichtlich

Welt-Hepatitis-Tag: Fast alle Kinder unter fünf Jahren geschützt

Weniger als ein Prozent der Kinder unter fünf Jahren erkrankten im vergangenen Jahr noch chronisch an Hepatitis B. Das gab die WHO zum Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli bekannt. Bis 2030 streben die Vereinten Nationen die Eliminierung der Virushepatitis an.