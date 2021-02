Biontech-Chef: „Wir sind fast im Plan“

Anzeige

Hannover. Ugur Sahin, Biontech-Chef, weist Kritik an den Impfstoffherstellern zurück. „Was die Produktion angeht, sind wir fast im Plan“, sagte er am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Die Prozesse, um die Produktion hochzufahren, seien sehr zeitaufwändig. Daher sei der Eindruck, dass es holpere, „de facto nicht richtig“.

Das Unternehmen hatte die Impfdosen eine Woche lang reduzieren müssen, um die Produktion anschließend weiter hochzufahren. „Das haben wir jetzt geschafft“, sagte Sahin. Nun gehe er davon aus, dass die Produktion Ende Februar wieder „im Soll“ sei und Ende März sogar deutlich mehr ausgeliefert werden könne, als bisher geplant war. Im zweiten Quartal wolle die Firma bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr herstellen.

Bei dem „Impfgipfel“ am Montag haben sich Bund und Länder über Verbesserungen in der Impfstrategie beraten. © Quelle: Getty Images

„Der Gipfel war wichtig, damit alle auch verstehen, was für eine Komplexität hinter diesen Prozessen steckt.“ Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender von Biontech

„Alles, was wir produzieren, wird sofort ausgeliefert“

Am Montag haben sich Bund und Länder zusammen mit den Impfstoffherstellern beim Impfgipfel beraten. „Der Gipfel war wichtig, damit alle auch verstehen, was für eine Komplexität hinter diesen Prozessen steckt“, berichtet Sahin. Es sei eine Ausnahmesituation für die Hersteller. „Wir sind selbst davon abhängig, dass die Zulieferer uns Materialien liefern“, erklärte er. „Wir haben auch keine vollen Lagerstätten. Alles, was wir produzieren, wird de facto sofort ausgeliefert.“ Wenn es zu einer Verzögerung komme wegen eines Problems, schlage das sofort durch.

Auch andere Unternehmen könnten mit einer Lizenz den Impfstoff herstellen, aber auch das brauche Zeit, sagt er. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen drei Kooperationspartner für die Produktion, inzwischen stieg die Zahl auf 13. Doch allein der Aufbau der Abfüllung dauere mehrere Monate.

Am 21. Dezember vergangenen Jahres wurde der Biontech-Impstoff, in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Pfizer, als erster Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Bisher wurden vier Millionen Dosen des Unternehmens ausgeliefert.