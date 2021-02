Zahlreiche Krankschreibungen wegen Nebenwirkungen: Schwedische Provinzen stoppen Astrazeneca-Impfungen

Anzeige

Anzeige

Wegen überraschend häufig auftretender Nebenwirkungen haben zwei schwedische Provinzen die Verabreichung des Covid-19-Impfstoffes von Astrazeneca gestoppt. Wie Schwedens öffentlich-rechtliches Fernsehen SVT berichtet, erwägten weitere Regionen wie die Provinz Jönköping ähnliche Maßnahmen.

Sowohl in Sörmland wie in Gävleborg seien jeweils etwa 400 Angestellte des Gesundheitswesens mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens geimpft worden. Rund ein Viertel von ihnen hätten danach über Krankheitssymptome geklagt und sich arbeitsunfähig schreiben lassen, berichtete SVT. Der massive Ausfall führte in den beiden Provinzen zu einem akuten Personalnotstand.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Personalmangel wieder im Griff

„Wir stoppen die Verabreichung bis auf weiteres, um das zu Ganze zu untersuchen, und um Personalmangel zu verhindern“, kommentierte Magnus Johansson, Arzneimittelverantwortlicher für die schwedische Region Sörmland.

Anzeige

Inzwischen habe man den Personalmangel wieder im Griff, sagte er gegenüber SVT. In Sörmland soll nun eine Analyse der Vorfälle erstellt werden. Sie geht dann an die nationale Medikamentenbehörde und den Hersteller für weitere Prüfungen und Stellungnahmen. Bei den Nebenwirkungen handelt es sich mehrheitlich um Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen.

Diese grippeähnlichen Symptome kommen bei Anti-Viral-Vakzinen relativ häufig vor, auch bei dem Astrazeneca-Produkt, wie das Unternehmen mitteilte. Die Symptomatik verlaufe meist mild, allerdings sei eine Häufigkeit von annähernd 25 Prozent alarmierend. Astrazeneca hatte bei den Verträglichkeitsstudien im Vorfeld der Zulassung eine Nebenwirkungs-Quote von rund zehn Prozent ausgemacht.

Anzeige

Astrazeneca: „Wir nehmen das sehr ernst“

Andreas Heddini, medizinischer Chef von Astrazeneca in Nordeuropa, bedauerte die Personalausfälle: „Das ist gar nicht gut“, sagte er gegenüber SVT. „Es sieht so aus, als sei der Anteil der Nebenwirkungen höher gewesen als von uns erwartet. In unseren Studien haben wir etwa 10 Prozent mit Nebenwirkungen dieser Ausprägung gesehen. Wir nehmen das sehr ernst.“

Die schwedische Medikamentenbehörde sieht allerdings bislang keinen Grund, ihre Impfpolitik zu ändern. „Wir haben Kontakt zum Hersteller und haben mit den leitenden Ärzten in den betroffenen Regionen gesprochen. Die Medikamentenbehörde sieht angesichts der aktuellen Lage keine Veranlassung, im Grundsatz etwas an den geplanten Impfungen mit Astrazeneca zu ändern“, hieße es in einer schriftlichen Stellungnahme der Behörde. Man werde die Lage aber weiter beobachten.

Auch Fälle in Frankreich und NRW

Anzeige

Unterdessen berichteten französische Medien, dass ein Krankenhaus in der Nähe von Rouen die Impfungen aus demselben Grund gestoppt habe. Am Wochenende habe das Rotkreuz-Hospital in Bois-Guillaume bei Rouen die Personal-Impfungen ausgesetzt, nachdem sieben von 20 Angestellten nach der ersten Gabe von Astrazeneca krankgeschrieben worden seien. „Es ist normal, dass Reaktionen nach einer Impfung auftreten, aber diese Anzahl an Nebenwirkungen ist disproportional hoch“, sagte Oberarzt Bruno Legallicier dem Sender France 3.

Auch in Deutschland habe es einen Fall dieser Art gegeben, berichtet die Neue Westfälische. Danach seien am Freitag 21 Beschäftigte einer Rettungswache im Kreis Minden-Lübbecke nach der Erstimpfung mit Astrazeneca krankheitsbedingt ausgefallen. Das habe auch Konsequenzen für die Einsatzbereitschaft gehabt, berichtet die Zeitung.