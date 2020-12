Corona-Impfstart: Senioren können vorerst nicht zu Hause geimpft werden

Anzeige

Anzeige

Am 27. Dezember ist es offiziell losgegangen: Die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer haben begonnen. Zuerst erhalten über 80-Jährige sowie das Personal in Notaufnahmen oder Corona-Stationen und in der Altenpflege Zugang zur Impfung. Diese Risikogruppe umfasst laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 8,6 Millionen Menschen.

Bisher wurden vor allem Senioren in Pflegeinrichtungen durch mobile Impfteams direkt vor Ort geimpft. Doch über 80-Jährige, die nicht in einer betreuten Einrichtung leben, können im Januar einen Termin in einem der Impfzentren vereinbaren. Die Bundesländer wollen die Senioren im Januar über den Ablauf und die Terminvereinbarung informieren.

Impfstoff kann nicht einzeln aufbereitet werden

Eine Impfung zu Hause ist zunächst nicht möglich. Der Grund dafür liegt in den Eigenschaften des Impfstoffs. Der bisher in der EU zugelassene Impfstoff von Biontech/Pfizer wird in konzentrierter Pulverform an die im Land verteilten Impfzentren ausgeliefert und muss zunächst in einem Behältnis von fünf Dosen verdünnt werden, um verimpft werden zu können. Sobald er verdünnt wird, ist er jedoch nicht mehr transportiertbar, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann dem Deutschlandfunk.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Für einen Hausbesuch könnte folglich nur eine der fünf Impfdosen verwendet werden, der Rest wäre unbrauchbar. „Eine Impfung, wie man sich das vorstellt, dass der Hausarzt in eine Wohnung kommt und die Menschen impft, ist mit der Beschaffenheit dieses Impfstoffes so nicht möglich“, so Laumann.

Weitere Impfstoffzulassung ist geplant

Wer nicht eigenständig ein Impfzentrum aufsuchen könne, müsse warten, bis ein für die häusliche Impfung geeigneter Impfstoff verfügbar sei. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hatte zuvor darauf hingewiesen, dass in Deutschland 70 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt würden.

Wie das RKI informiert, sollen die Impfungen in der zweiten Phase zum Großteil in Arztpraxen durchgeführt werden. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass ein großer Teil der Impfstoffe unter Standardbedingungen gelagert werden kann. Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna würde diese Voraussetzung erfüllen. Er kann bis zu 30 Tage in einem haushaltsüblichen Kühlschrank gelagert werden.

Bislang handelt es sich bei dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer um das einzige in der EU zugelassene Mittel. Die nächste Impfstoffzulassung des Herstellers Moderna könnte jedoch schon Anfang 2021 folgen. Wie die Europäische Arzneimittelagentur EMA mitteilte, soll am 6. Januar über dessen Zulassung entschieden werden.