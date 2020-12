Corona-Impfquote weltweit: So ist der aktuelle Stand der Immunisierung

Anzeige

Anfang Dezember hat die britische Arzneimittelbehörde MHRA den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Es war die weltweit erste Genehmigung eines Vakzins gegen Covid-19. Inzwischen wird der Impfstoff namens BNT162b2 auch unter anderem in den USA und der Europäischen Union eingesetzt.

Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass in Deutschland bis Montag 41.962 Menschen geimpft wurden. Zum Vergleich: In Israel wurden mittlerweile 491.600 Impfdosen verabreicht. Das Land, das rund eine Woche vor der EU mit den Corona-Impfungen begonnen hat, weist mit 5,68 Impfdosen pro 100.000 Einwohner die bisher höchste Impfquote weltweit auf.

In Israel erhalten den Impfstoff zuerst Beschäftigte des Gesundheitswesens. Um der Bevölkerung Bedenken vor dem Vakzin zu nehmen, krempelte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als erster die Ärmel hoch und ließ sich impfen. Er sprach später von einem „aufregenden Moment“. Zukünftig will Israel eine Impfrate von 60.000 Personen pro Tag erzielen.

Großbritannien kämpft mit überlasteten Krankenhäusern

Großbritannien, wo zuerst mit den Impfungen begonnen wurde, hat hingegen mit 1,18 verabreichten Impfdosen pro 100.000 Einwohner nur die dritthöchste Impfquote. Neben dem Impfstoff von Biontech und Pfizer soll bald auch das Vakzin des Pharmakonzerns AstraZeneca und der Oxford-Universität von der MHRA zugelassen werden. Nach Angaben der „Sunday Times“ sollte der Impfstoff eigentlich schon gestern eine Zulassung erhalten.

Angesichts der Zahl der Corona-Neuinfektionen werden Corona-Impfungen in Großbritannien immer wichtiger. Am Dienstag verzeichneten die britischen Behörden mit 53.135 Fällen einen neuen Rekordwert. Mediziner warnten zudem vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Am Montagmorgen wurden 20.426 Menschen in Kliniken behandelt, wie aus offiziellen Zahlen hervorging.

Der Chef des britischen Gesundheitsdienstes NHS, Simon Stevens, sagte, das Kranken- und Pflegepersonal sei zurück „im Auge des Sturms“. Impfstoffe gegen das Virus machten Hoffnung. Er schätze, alle gefährdeten Personen in Großbritannien könnten bis zum Ende des Frühjahrs gegen Corona geimpft sein.