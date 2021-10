RKI distanziert sich von Verantwortung für Diskrepanzen bei den Impfquoten

Anzeige

Berlin. In Deutschland gibt es wahrscheinlich mehr Corona-Geimpfte als das Robert Koch-Institut (RKI) bisher vermeldet hatte. Nun distanziert sich die Forschungseinrichtung von der Verantwortlichkeit für die Diskrepanz bei den Impfquoten. „Für die Ermittlung der COVID-19-Impfquoten ist das RKI auf das Digitale Impfquotenmonitoring angewiesen“, teilt das RKI am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Wie zuverlässig dieses Tool funktioniere, hänge von den impfenden Stellen ab. Dazu zählten Impfzentren, Impfteams, Krankenhäuser, Arztpraxen und Betriebsärzte. Diese übermittelten täglich, wie viele Menschen sie geimpft haben.

Eine zu niedrige Erfassung sei demnach kein Fehler oder Versäumnis der Forschungseinrichtung. Passiere dies, liege das an unterbliebenen Meldungen von Impfzentren und Co.. „Die Meldung der impfenden Stellen ist in Paragraph 4 der Coronavirus-Impfverordnung gesetzlich vorgeschrieben. Sie muss vollständig und zeitnah erfolgen, um den Impffortschritt in Deutschland so genau und aktuell wie möglich abbilden zu können“, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Die Behörde könne nur die Impfdaten veröffentlichen, die ihr übermittelt worden seien. Die Zahlen seien als „Mindestimpfquoten“ zu verstehen.

Impfquotenziele noch nicht erreicht

Außerdem betont das RKI , dass es bereits im August 2021 auf die Gefahr hingewiesen hatte, dass eventuell nicht alle Impfungen gemeldet worden sein könnten. Nachzulesen sei dies im COVIMO-Report vom 10. August 2021. Um das Impfgeschehen so umfassend wie möglich abzubilden, führe die Forschungseinrichtung weitere repräsentative Befragungen durch. Zu bedenken sei aber: An solchen Befragungen nähmen eher Menschen teil, die dem Impfen positiv gegenüber eingestellt sind.

Laut aktueller Schätzung des RKI unter Berücksichtigung des Digitalen Impfquotenmonitorings und der Befragungen könnten bereits bis zu 84 Prozent der Erwachsenen einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sein. Als Ziel gelte es, mindestens 85 Prozent aller Menschen im Alter von 12 bis 59 Jahren zu impfen. Bei den Menschen ab 60 Jahren liege die Zielimpfquote bei 90 Prozent. „Selbst unter Berücksichtigung der oben genannten Schätzungen sind diese Impfquoten weiterhin noch nicht erreicht“, teilt die Behörde mit.