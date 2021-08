Infratest-Umfrage: neue Zweifel an der Impfquote

Anzeige

Berlin. Wie viele Menschen sind in Deutschland bereits gegen das Coronavirus geimpft? Darüber werden derzeit immer wieder unterschiedliche Zahlen genannt. Eine Umfrage von Infratest Dimap in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) lässt jetzt neue Zweifel an den offiziellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Impfquote aufkommen.

Fünf Millionen Menschen mehr geimpft?

In der repräsentativen Umfrage wurden 1820 Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren befragt. 75 Prozent von ihnen gaben an, bis zum 13. Juli bereits eine erste Impfdosis erhalten zu haben, berichtet der „Spiegel“. Die Zahl liegt um 16 Prozentpunkte höher als die vom RKI erfasste Impfquote zu diesem Zeitpunkt. Das wären rund fünf Millionen Menschen mehr als vom RKI registriert.

Das Ergebnis des „Corona Compass“ von Infratest wirft erneut die Frage auf, ob das RKI in seiner Impfstatistik nicht alle Erstimpfungen korrekt erfasst hat. In der Folge könnte die errechnete Impfquote niedriger liegen als in Wirklichkeit. Am Mittwoch hatte das RKI selbst eine Studie vorgestellt, nach der 79 Prozent der befragten 18- bis 59-Jährigen erklärten, mindestens einmal geimpft zu sein.

Unsicherheiten auch bei Umfragen

Die Umfrage von Infratest und DIW läuft kontinuierlich weiter. Bis 28. Juli gaben sogar 80 Prozent der Befragten an, bereits einmal geimpft zu sein. Das entspricht einem Anteil von 67 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Den Zahlen des RKI zufolge hatten bis dahin erst 61 Pro­zent mindestens eine erste Dosis erhalten.

Die Zahlen, auf denen wichtige politische Entscheidungen beruhen, könnten demnach in erheblichem Maß falsch liegen. Allerdings gibt es auch in Bezug auf die repräsentativen Umfragen Unsicherheiten. So wurden von Infratest und DIW lediglich wahlberechtigte Menschen befragt, nicht wahlberechtigte Erwachsene werden nicht erfasst. In dieser Gruppe könnte die Impfquote aber deutlich tiefer liegen.

Ebenso denkbar ist es, dass sich Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sich nicht an solchen Umfragen beteiligen. Auch falsche Angaben sind denkbar. Beim „Corona Compass“ handelt es sich allerdings um eine anonyme Onlinebefragung, die nur wenig Anlass zu unwahrheitsgemäßen Angaben geben.