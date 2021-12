Corona-Impfpflicht: Forschende rechnen mit Ärger und Trotz - was tun?

Pflichtaufklärung: Die 3G-Regel am Arbeitsplatz könnte kombiniert werden mit einem Aufklärungsgespräch zur Impfung mit einem Arzt oder einer Ärztin. Impfen werde dadurch zur Regel - wer es nicht wolle, müsse das abzeichnen lassen und vorlegen. Die Vorteile: Nicht-Impfen werde damit ebenso aufwändig wie Impfen, eine Beratung zum Nutzen der Impfung finde in jedem Fall statt. „Dies hat in anderen Kontexten zur Steigerung der Impfquote geführt“, heißt es laut Studie.

Umgang mit der Angst: Impf-„Paten“, die ängstliche Menschen zur Impfung begleiten, oder Impfhunde könnten versuchsweise eingesetzt werden, um die Angst vor der Impfung abzuschwächen. „Angst vor Impfungen könnte auch eine große Hürde für die Akzeptanz einer allgemeinen Impfpflicht sein und sollte so oder so durch wertschätzende Aufklärung abgebaut werden“, betonen die Forschenden.

Impftermin bekommen: Sich impfen lassen sollte weiterhin so einfach wie möglich sein. Sehr relevant sei das Impfen direkt am Arbeitsplatz und im Bildungssektor. So könnten große Gruppen mit vielen Kontakten erreicht werden. Der Aufwand, an eine Impfung zu kommen, werde dadurch drastisch reduziert. „Das Zusenden eines Termins, der bei Bedarf abgesagt werden kann, hat sich in diesen Kontexten als effektiv erwiesen“, heißt es. Auch das Impfen in Apotheken könne den Zugang erleichtern. Aufsuchendes Impfen und Beratung sei immer noch nötig - etwa im Verein, im öffentlichen Nahverkehr oder Fernzügen, im Testzentrum und bei Sprachkursen.