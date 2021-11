„Gibt noch Möglichkeiten“: Leopoldina-Forscher empfehlen Impfpflicht für bestimmte Berufe

Anzeige

Anzeige

Forschende der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfehlen mehrere Ansätze zum weiteren Umgang mit der Winterwelle. Es gebe noch Möglichkeiten, „unsere Instrumente für die Eindämmung der Pandemie zu verbessern“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme, in der es vordergründig um die Vorbereitung auf zukünftige Pandemien geht. Darunter könnten auch „Impfpflichten für Multiplikatorengruppen“ fallen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Auch eine angemessenere Regelung zur Offenlegung des Impfstatus in der Arbeitsschutzverordnung und eine größere Geltungsreichweite der 2G-Regel bringt der Präsident der Akademie, Gerald Haug, ins Spiel. „Für Deutschland wird der bevorstehende Winter eine gesellschaftliche und medizinische Herausforderung infolge eines Mangels an Prävention, klaren Regeln und Stringenz“, heißt es in dem Vorwort.

Anzeige

„Große Herausforderungen“ für Gesundheitssystem in der Winterwelle

Anzeige

Circa 16 Millionen Erwachsene in Deutschland seien aktuell nicht geimpft. Die zu geringe Impfquote trage „maßgeblich“ dazu bei, dass zunehmend wieder schwere Krankheitsverläufe mit zum Teil langen Krankenhausaufenthalten zu beobachten sind. „Dies stellt das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen und wird, falls keine Veränderung eintritt, im Winter zu dessen Überlastung führen“, schreibt Haug. Es sei wichtig, die Impfquote deutlich zu erhöhen. Allen bereits vollständig Geimpften sollten zudem Auffrischungsimpfungen angeboten werden.

Anzeige

Der Zusammenschluss der Forschenden appelliert zudem daran, dass in Innenräumen möglichst ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden sollte – vor allem, wenn der Immunstatus unsicher ist, Abstände und eine gute Belüftung der Räume nicht mehr gewährleistet werden könnten. Wer weder geimpft noch genesen ist, sollte sich vor „gemeinschaftlichen Aktivitäten“ konsequent testen.